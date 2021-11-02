Когда новолуние и полнолуние в ноябре 2021

Когда новолуние и полнолуние в ноябре 2021

Каждый день лунного цикла несет в себе определенную энергетику, а полнолуние и новолуние считаются наиболее важными лунными сутками.

Когда новолуние в ноябре 2021?

Доказано, что фазы Луны воздействуют на человека. Чтобы избежать проблем и неприятностей, астрологи рекомендуют синхронизировать свои планы с лунным календарем, особенно с полной и новой Луной.

Новолуние (Суперноволуние) в ноябре 2021 года наступит уже через два дня, 4 ноября. Это время, когда нужно начинать новые дела, планировать, заниматься творчеством. Другими словами, давать выход энергии, у вас все получится.

Когда полнолуние в ноябре 2021?

19 ноября на небе появится полная Луна. Полнолуние ноября примечательно тем, что на эту же дату попадает частичное лунное затмение. Этот день, предупреждают астрологи, опасен и полон непредсказуемых вещей.

Если есть возможность, останьтесь дома, не занимайтесь важными делами и сократите общение к минимуму.