Когда новолуние и полнолуние в ноябре 2021
Каждый день лунного цикла несет в себе определенную энергетику, а полнолуние и новолуние считаются наиболее важными лунными сутками.
Когда новолуние в ноябре 2021?
Новолуние (Суперноволуние) в ноябре 2021 года наступит уже через два дня, 4 ноября. Это время, когда нужно начинать новые дела, планировать, заниматься творчеством. Другими словами, давать выход энергии, у вас все получится.
Когда полнолуние в ноябре 2021?
Если есть возможность, останьтесь дома, не занимайтесь важными делами и сократите общение к минимуму.