Когда новолуние и полнолуние в ноябре 2021

2 ноября 2021 15:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Когда новолуние и полнолуние в ноябре 2021
Когда новолуние и полнолуние в ноябре 2021
pixabay.com

Каждый день лунного цикла несет в себе определенную энергетику, а полнолуние и новолуние считаются наиболее важными лунными сутками.

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Доказано, что фазы Луны воздействуют на человека. Чтобы избежать проблем и неприятностей, астрологи рекомендуют синхронизировать свои планы с лунным календарем, особенно с полной и новой Луной.

Когда новолуние в ноябре 2021?  

Новолуние (Суперноволуние) в ноябре 2021 года наступит уже через два дня, 4 ноября. Это время, когда нужно начинать новые дела, планировать, заниматься творчеством. Другими словами, давать выход энергии, у вас все получится.

Когда полнолуние в ноябре 2021?

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19 ноября на небе появится полная Луна. Полнолуние ноября примечательно тем, что на эту же дату попадает частичное лунное затмение. Этот день, предупреждают астрологи, опасен и полон непредсказуемых вещей. 

Если есть возможность, останьтесь дома, не занимайтесь важными делами и сократите общение к минимуму. 

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