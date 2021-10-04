Когда новолуние и полнолуние в октябре 2021

Когда новолуние и полнолуние в октябре 2021 года

Каждый день лунного цикла несет в себе определенную энергетику, а полнолуние и новолуние считаются наиболее важными лунными сутками.

Когда новолуние в октябре 2021?

Доказано, что фазы Луны особенным образом воздействуют на настроение, чувства и эмоции человека. Если взять на вооружение лунный календарь, то спутник Земли станет нашим союзником, а не врагом.

Новолуние в октябре наступит уже совсем скоро, 6 числа. Можете уже сейчас спланировать дела на этот день, ведь новая Луна на небе дает уникальный импульс вашим делам. Эти сутки удачны для всякого рода новых начинаний.

Когда полнолуние в октябре 2021?

Полнолуние, напротив, считается днем опасным. В текущем месяце полная Луна появится на небеЭтот день желательно провести дома, ограничить общение по максимуму, не браться за сложные и ответственные дела.