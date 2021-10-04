Когда новолуние и полнолуние в октябре 2021

4 октября 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Когда новолуние и полнолуние в октябре 2021
Когда новолуние и полнолуние в октябре 2021 года
pixabay.com

Каждый день лунного цикла несет в себе определенную энергетику, а полнолуние и новолуние считаются наиболее важными лунными сутками.

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Доказано, что фазы Луны особенным образом воздействуют на настроение, чувства и эмоции человека. Если взять на вооружение лунный календарь, то спутник Земли станет нашим союзником, а не врагом. 

Когда новолуние в октябре 2021? 

Новолуние в октябре наступит уже совсем скоро, 6 числа. Можете уже сейчас спланировать дела на этот день, ведь новая Луна на небе дает уникальный импульс вашим делам. Эти сутки удачны для всякого рода новых начинаний. 

Когда полнолуние в октябре 2021?

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Полнолуние, напротив, считается днем опасным. В текущем месяце полная Луна появится на небе 20 октября. Этот день желательно провести дома, ограничить общение по максимуму, не браться за сложные и ответственные дела.

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