Когда новолуние и полнолуние в октябре 2021
4 октября 2021 15:45
Алла Лысак
Когда новолуние и полнолуние в октябре 2021 года
pixabay.com
Каждый день лунного цикла несет в себе определенную энергетику, а полнолуние и новолуние считаются наиболее важными лунными сутками.
Доказано, что фазы Луны
особенным образом воздействуют на настроение, чувства и эмоции человека. Если взять на вооружение лунный календарь, то спутник Земли станет нашим союзником, а не врагом.
Когда новолуние в октябре 2021?
Новолуние в октябре наступит уже совсем скоро, 6 числа. Можете уже сейчас спланировать дела на этот день, ведь новая Луна на небе дает уникальный импульс вашим делам. Эти сутки удачны для всякого рода новых начинаний.
Когда полнолуние в октябре 2021?
Полнолуние, напротив, считается днем опасным. В текущем месяце полная Луна появится на небе 20 октября.
Этот день желательно провести дома, ограничить общение по максимуму, не браться за сложные и ответственные дела.