Лунный гороскоп на 25 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
25 ноября 2021 00:10
Лунный гороскоп на 25 ноября 2021 года для всех знаков Зодиак
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Лев.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Льва благоприятствует энергичным проектам и действенным начинаниям. Можно заниматься любой организационной работой, брать на себя обязанности в сфере культуры.
Если вас тянет на развлечения, можно поддаться и встретиться с друзьями. Но опасность в этот день представляют, например, азартные игры.
Напомним,