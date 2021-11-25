Лунный гороскоп на 25 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 25 ноября 2021 года для всех знаков Зодиак

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Период лунного Льва благоприятствует энергичным проектам и действенным начинаниям. Можно заниматься любой организационной работой, брать на себя обязанности в сфере культуры.

Если вас тянет на развлечения, можно поддаться и встретиться с друзьями. Но опасность в этот день представляют, например, азартные игры.

Наступил, он поможет вам насытиться физической и творческой энергией. В четверг вы сможете действительно создать что-то прекрасное, время благоприятно и для спорта, поездок, путешествий, даже командировки пройдут хорошо и окажутся результативными.

Напомним,