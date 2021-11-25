Лунный гороскоп на 25 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

25 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный гороскоп на 25 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 ноября 2021 года для всех знаков Зодиак
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца недели
Период лунного Льва благоприятствует энергичным проектам и действенным начинаниям. Можно заниматься любой организационной работой, брать на себя обязанности в сфере культуры.

Если вас тянет на развлечения, можно поддаться и встретиться с друзьями. Но опасность в этот день представляют, например, азартные игры.

Читайте такжеМагнитные бури в декабре 2021 в Украине: чего ожидать
Наступил двадцать первый лунный день, он поможет вам насытиться физической и творческой энергией. В четверг вы сможете действительно создать что-то прекрасное, время благоприятно и для спорта, поездок, путешествий, даже командировки пройдут хорошо и окажутся результативными. 

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день

Материалы по теме

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: позитивные и негативные дни
Гороскопы

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: позитивные и негативные дни
Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Близнецы: здоровье, деньги и любовь
Гороскопы

Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Близнецы: здоровье, деньги и любовь
Гороскоп на 25 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 25 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 13 выпуска
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 13 выпускаЭксклюзив

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус

Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK