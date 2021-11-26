Лунный гороскоп на 26 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

26 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 26 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

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Период лунного Льва благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: можно заняться организацией спортивных или культурных мероприятий. Не бойтесь проявлять инициативу, у вас все получится!

Астрологи отмечают, что любое путешествие пройдет успешно. 

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Наступил двадцать второй лунный день, он подходит для осмысления жизненного опыта, который был накоплен. Постарайтесь на основе работы над ошибками построить новый и рациональный план на будущее. Общение с партнерами и сослуживцами пройдет в позитивном русле.

Напомним,

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