Лунный гороскоп на 26 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 26 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Период лунного Льва благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: можно заняться организацией спортивных или культурных мероприятий. Не бойтесь проявлять инициативу, у вас все получится!

Астрологи отмечают, что любое путешествие пройдет успешно.

Наступил, он подходит для осмысления жизненного опыта, который был накоплен. Постарайтесь на основе работы над ошибками построить новый и рациональный план на будущее. Общение с партнерами и сослуживцами пройдет в позитивном русле.

Напомним,