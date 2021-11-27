Лунный гороскоп на 27 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 27 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

Период лунной Девы благоприятен для кропотливой работы, которую можно выполнить при условии максимальной концентрации. Абсолютно все направления финансовой деятельности проходят хорошо и приносят быстрый и существенный доход.

Успешны банковские транзакции и операции с недвижимостью.

Наступил, он считается довольно противоречивым периодом. Не исключено, что вы столкнетесь с внешним давлением, противостоять или поддаться — решение может быть сложным. В отношениях с партнерами желательно проявить гибкость и невосприимчивость.

Напомним,