Лунный гороскоп на 27 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

27 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 27 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

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Период лунной Девы благоприятен для кропотливой работы, которую можно выполнить при условии максимальной концентрации. Абсолютно все направления финансовой деятельности проходят хорошо и приносят быстрый и существенный доход.

Успешны банковские транзакции и операции с недвижимостью. 

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Наступил двадцать третий лунный день, он считается довольно противоречивым периодом. Не исключено, что вы столкнетесь с внешним давлением, противостоять или поддаться  — решение может быть сложным. В отношениях с партнерами желательно проявить гибкость и невосприимчивость. 

Напомним,

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