Лунный гороскоп на 5 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

5 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 5 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца уводит нас в сферу абстрактного мышления. Не исключено, что из-заэ того вам будут с трудом удаваться решения конкретных задач. Однако время благоприятно для юридической работы, решения судебных споров, работы с документами.

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой.

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Наступил второй лунный день, он подходит для начала нового лечебного цикла упражнений или диеты, например. Любые полезные начинания получат в этот день дополнительный импульс, энергетическую подпитку. Старайтесь не испытывать таких негативных эмоций как злость и раздражение.

Напомним,

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