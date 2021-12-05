Лунный гороскоп на 5 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 5 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца уводит нас в сферу абстрактного мышления. Не исключено, что из-заэ того вам будут с трудом удаваться решения конкретных задач. Однако время благоприятно для юридической работы, решения судебных споров, работы с документами.

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой.

Наступил, он подходит для начала нового лечебного цикла упражнений или диеты, например. Любые полезные начинания получат в этот день дополнительный импульс, энергетическую подпитку. Старайтесь не испытывать таких негативных эмоций как злость и раздражение.

Напомним,