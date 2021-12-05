Лунный гороскоп на 5 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
5 декабря 2021 00:10
Лунный гороскоп на 5 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Стрельца уводит нас в сферу абстрактного мышления. Не исключено, что из-заэ того вам будут с трудом удаваться решения конкретных задач. Однако время благоприятно для юридической работы, решения судебных споров, работы с документами.
Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой.
Напомним,