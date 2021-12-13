Лунный гороскоп на 13 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
13 декабря 2021 00:10
Лунный гороскоп на 13 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Овен.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Овна несет в себе определенные риски. Вы можете ощутить вспыльчивость, желание рисковать без должной подготовки. Однако авантюры в этот день чреваты непредсказуемыми последствиями и финансовыми потерями.
Уделите время краткосрочным делам, держитесь на расстоянии от огня и режущих предметов.
Напомним,