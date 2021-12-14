Лунный гороскоп на 14 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

14 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 14 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 14 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца поможет вам обрести материальную стабильность. Возрастает вероятность получения дохода, которым вы сможете правильно распорядиться. Время в целом благоприятно для финансовых операций. 

Проблемой могут стать приступы лени, старайтесь с ними бороться активными действиями.  

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Наступил десятый лунный день, астрологи отмечают, что он подходит для творческой деятельности, духовных практик, нацеленных на поиски определенных истин, а также для любви. Хорошо продвигаются как важные, так и повседневные дела.

Неприятности маловероятны. 

Напомним,

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