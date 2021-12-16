Китайский гороскоп на 2022 год для Крысы
Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).
Год пройдет под знаком Путешествия
В 2022 году Крысы столкнутся с многочисленными командировками и переездами. Ко всем жизненным изменениям стоит отнестись с философским спокойствием: даже если придется оставить в прошлом нечто важное, вы в любом случае обретете еще более стоящее.
Проблемы могут возникнуть на рабочем месте из-за слишком авторитарного начальства. Не в вашем характере подчиняться, работа по найму никогда не давалась вам легко, а в год Тигра может оказаться особенно невыносимой и утомительной.
Не забывайте о своем душевном комфорте, если хочется побыть одному и собраться с мыслями, так и делайте. Минуты уединения будут самыми продуктивными в следующем году.
В 2022 году у Крыс появится способность влюблять в свои творения всех вокруг. Стоит задуматься о начале художественной или творческой карьеры.
Напомним,