Китайский гороскоп на 2022 год для Крысы

16 декабря 2021 16:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Китайский гороскоп на 2022 год для Крысы
Восточный гороскоп на 2022 год для Крысы
pixabay.com

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).

Год пройдет под знаком Путешествия

В 2022 году Крысы столкнутся с многочисленными командировками и переездами. Ко всем жизненным изменениям стоит отнестись с философским спокойствием: даже если придется оставить в прошлом нечто важное, вы в любом случае обретете еще более стоящее. 

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В отношениях с людьми можете смело опираться на свою харизму, она скроет от глаз окружающих ваши недостатки.

Проблемы могут возникнуть на рабочем месте из-за слишком авторитарного начальства. Не в вашем характере подчиняться, работа по найму никогда не давалась вам легко, а в год Тигра может оказаться особенно невыносимой и утомительной.

Не забывайте о своем душевном комфорте, если хочется побыть одному и собраться с мыслями, так и делайте. Минуты уединения будут самыми продуктивными в следующем году. 

В 2022 году у Крыс появится способность влюблять в свои творения всех вокруг. Стоит задуматься о начале художественной или творческой карьеры.

Напомним,

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