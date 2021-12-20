Лунный гороскоп на 20 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
20 декабря 2021 00:10
Лунный гороскоп на 20 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Близнецов подходит для быстрых и энергичных дел, из-за возросшей импульсивности следует отложить серьезные проекты. Однако увеличенная интеллектуальная активность поможет вам принять правильное решение.
Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными).
Напомним,