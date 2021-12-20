Лунный гороскоп на 20 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 20 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов подходит для быстрых и энергичных дел, из-за возросшей импульсивности следует отложить серьезные проекты. Однако увеличенная интеллектуальная активность поможет вам принять правильное решение.

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными).

Наступил шестнадцатый, его астрологи называют периодом искушений. Многое будет зависеть от того, по какому пути вы пойдете, от ваших реакций на них. Тропинка судьбы может завести вас в неожиданное место. Ожидаются осложнения отношений с близкими.

Напомним,