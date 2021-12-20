Китайский гороскоп на 2022 год для Быка
Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021).
Год пройдет под знаком урожайности
В 2022 году Бык проведет значимый год, который будет отмечен большими покупками и позитивными переменами в жизни.
Астрологи советуют не опасаться прихода Нового года, ведь следующие двенадцать месяцев обернутся для вас великолепным временем.
Судя по гороскопу, если Быка и ждут хлопоты в 2022-м, то только приятные.
В личной жизни будет насыщенно, вы либо встретите свою половинку, либо вступите в брак, либо вернете в отношения былую страсть.
С финансами тоже проблем не будет, вы сможете хорошо и успешно балансировать между работой и семьей.
Напомним,