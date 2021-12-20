Китайский гороскоп на 2022 год для Быка

Восточный гороскоп на 2022 год для Быка

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021).

Год пройдет под знаком урожайности

В 2022 году Бык проведет значимый год, который будет отмечен большими покупками и позитивными переменами в жизни.

Астрологи советуют не опасаться прихода Нового года, ведь следующие двенадцать месяцев обернутся для вас великолепным временем.

Кто-то решится на покупку недвижимости, а кто-то решит, что пора переезжать на новое место жительства. В любом случае 2022 год будет благоприятным для различных судьбоносных решений и поступков.

Судя по гороскопу, если Быка и ждут хлопоты в 2022-м, то только приятные.

В личной жизни будет насыщенно, вы либо встретите свою половинку, либо вступите в брак, либо вернете в отношения былую страсть.

С финансами тоже проблем не будет, вы сможете хорошо и успешно балансировать между работой и семьей.

Напомним,