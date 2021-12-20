Китайский гороскоп на 2022 год для Тигра

Восточный гороскоп на 2022 год для Тигра

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Бык (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022).

Год пройдет под знаком успешности

В 2022 году Тигр будет наслаждаться происходящим, это ваш год, как может быть иначе? Планируйте, верьте в себя и исполняйте свои мечты, а символ года вам во всем поможет!

Астрологи отмечают, что представители этого знака в следующем году обретут популярность. Однако для этого действовать придется решительно. Всеобщее восхищение вашей персоной или талантом не должно обернуться высокомерием.

Очень важно рядом держать надежных людей и видеть, когда кто-то пытается вас использовать.

Осторожно обращайтесь с конкурентами, они могут принести много проблем, если недооценить.

Напомним,