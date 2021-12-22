Лунный гороскоп на 22 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 22 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Период лунного Льва в целом считается благоприятным. Пришло время себя побаловать, посетить ювелирный магазин, кинотеатр или другое культурное заведение. Можно заниматься реализацией честолюбивых планов.

К сожалению, ощущение, что у вас бесконечный запас сил, является обманчивым.

Наступил восемнадцатый, он подходит для гармонизации внутреней структуры и закрепления наработанных позиций, например, в коллективе или на рабочем месте. Можно брать на себя дополнительные обязательства, оказывать помощь близким, проявлять заботу.

Напомним,