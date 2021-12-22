Лунный гороскоп на 22 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
22 декабря 2021 09:35
Лунный гороскоп на 22 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Лев.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Льва в целом считается благоприятным. Пришло время себя побаловать, посетить ювелирный магазин, кинотеатр или другое культурное заведение. Можно заниматься реализацией честолюбивых планов.
К сожалению, ощущение, что у вас бесконечный запас сил, является обманчивым.
Напомним,