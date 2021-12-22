Лунный гороскоп на 22 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

22 декабря 2021 09:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 22 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

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Период лунного Льва в целом считается благоприятным. Пришло время себя побаловать, посетить ювелирный магазин, кинотеатр или другое культурное заведение. Можно заниматься реализацией честолюбивых планов.

К сожалению, ощущение, что у вас бесконечный запас сил, является обманчивым. 

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Наступил восемнадцатый лунный день, он подходит для гармонизации внутреней структуры и закрепления наработанных позиций, например, в коллективе или на рабочем месте. Можно брать на себя дополнительные обязательства, оказывать помощь близким, проявлять заботу.

Напомним,

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