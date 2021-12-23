Китайский гороскоп на 2022 год для Дракона
Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Год пройдет под знаком карьеризма
В 2022 году в вашу жизнь придут новые люди. Даже если вначале вы не обратите на них внимания, вскоре знакомые перекочуют в ранг близких людей.
Они окажут колоссальное влияние на вашу жизнь. Прежде всего, в профессиональной сфере.
Что касается личной жизни, то тут в год Водяного Черного Тигра все будет спокойно и без резких перемен. Возможно, это даже к лучшему, у вас появится больше времени подумать о себе и своих карьерных амбициях.
Именно они предопределят ваше развитие в 2022 году.
Напомним,