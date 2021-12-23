Китайский гороскоп на 2022 год для Дракона

Восточный гороскоп на 2022 год для Дракона

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Год пройдет под знаком карьеризма

В 2022 году в вашу жизнь придут новые люди. Даже если вначале вы не обратите на них внимания, вскоре знакомые перекочуют в ранг близких людей.

Они окажут колоссальное влияние на вашу жизнь. Прежде всего, в профессиональной сфере.

Если хотите добиться на работе максимума, не брезгуйте использовать существующие связи.

Что касается личной жизни, то тут в год Водяного Черного Тигра все будет спокойно и без резких перемен. Возможно, это даже к лучшему, у вас появится больше времени подумать о себе и своих карьерных амбициях.

Именно они предопределят ваше развитие в 2022 году.

Напомним,