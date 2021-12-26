Лунный гороскоп на 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

26 декабря 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный гороскоп на 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые в 2022 году переживут предательство: а вы в списке?
Период лунной Девы подходит для завершения глобальных проектов. Кропотливая работа будет продвигаться хорошо, при должном уровне сосредоточенности вы сможете завершить дела даже раньше, чем планировали. 

Продвигаются без проблем любые финансовые операции. 

Читайте такжеМагнитные бури в декабре 2021 в Украине: чего ожидать
Наступил двадцатый лунный день, он пройдет отлично, если вы сможете продемонстрировать эмоциональную отстраненность во время напряженных моментов. Не включайтесь в ситуации, требующие мощной эмоциональной реакции.

Тщательно распределяйте свои расходы!

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.    
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2021

Материалы по теме

Гороскоп на 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 25 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Мэрайя Кэри растрогала публику рождественским видео, в котором спела вместе с подросшими детьми
Новости

Мэрайя Кэри растрогала публику рождественским видео, в котором спела вместе с подросшими детьми
Арнольд Шварценеггер сделал невероятный подарок бездомным ветеранам
Новости

Арнольд Шварценеггер сделал невероятный подарок бездомным ветеранам

Популярное на сайте

Поздравления с Днем Святого Николая в стихах и прозе

Поздравления с Днем Святого Николая в стихах и прозе
Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)
МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 9 выпуске от 18.12.2021

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 9 выпуске от 18.12.2021

Популярное видео

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK