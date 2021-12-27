Лунный гороскоп на 27 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

27 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 27 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

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Период лунной Девы подходит для завершения глобальных проектов. Кропотливая работа будет продвигаться хорошо, при должном уровне сосредоточенности вы сможете завершить дела даже раньше, чем планировали. 

Продвигаются без проблем любые финансовые операции. 

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Наступил двадцатый лунный день, он пройдет отлично, если вы сможете продемонстрировать эмоциональную отстраненность во время напряженных моментов. Не включайтесь в ситуации, требующие мощной эмоциональной реакции.

Тщательно распределяйте свои расходы!

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.    
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

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