Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи

28 декабря 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи
Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи
pixabay.com

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Год пройдет под знаком изменчивости обстоятельств 

В 2022 году Змея должна быть осторожной, поскольку с Тигром, символом Нового года, отношения у нее довольно натянутые.

Это означает, что добиться поставленных целей будет сложнее, чем прежде.

Для этого вам придется выйти из зоны комфорта, проявить свое умение подстраиваться под новые обстоятельства.

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Если решите просто плыть по течению, то не сможете успешно прожить следующий год.

Вы должны быть активнее, не наблюдать, а участвовать!

Возможно, поначалу представителям знака будет сложно постоянно меняться вместе с окружающим пространством, но спустя короткое время они втянутся в этот процесс и даже начнут получать от него удовольствие. 

Напомним,

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