Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи

Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Год пройдет под знаком изменчивости обстоятельств

В 2022 году Змея должна быть осторожной, поскольку с Тигром, символом Нового года, отношения у нее довольно натянутые.

Это означает, что добиться поставленных целей будет сложнее, чем прежде.

Для этого вам придется выйти из зоны комфорта, проявить свое умение подстраиваться под новые обстоятельства.

Если решите просто плыть по течению, то не сможете успешно прожить следующий год.

Вы должны быть активнее, не наблюдать, а участвовать!

Возможно, поначалу представителям знака будет сложно постоянно меняться вместе с окружающим пространством, но спустя короткое время они втянутся в этот процесс и даже начнут получать от него удовольствие.

Напомним,