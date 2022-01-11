Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

11 января 2022 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года
Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года
pixabay.com

Некоторые знаки Зодиака в январе обзаведутся уникальным везением, астролог Павел Глоба призывает их воспользоваться этой белоснежной полосой!

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Овен, вы от рождения имеете особенный дар, направлять буквально все ресурсы на исправление некой проблемы. Вы мгновенно начинаете действовать и частенько добиваетесь цели, а затем обретаете внутреннее спокойствие. 

Трудности в январе могут настигнуть вас в личной жизни. Но... Помните о законе Ньютона? О том, что гласит: сила действия равна силе противодействия? Этот закон подействует в вашем случае на 100%, просто поставьте себе за цель уничтожить проблему. И ее не станет!

Стрелец, вы ищете  точку опоры внутри себя, если вокруг начинает твориться настоящий хаос. Это умение будет полезным в январе, поскольку в финансовых делах возможны небольшие проблемы. Но, как утверждает Глоба, вам все будет по плечу. Главное, верить в себя и действовать! Вы блестяще выйдите из любой ситуации.

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Рыбы, вам не нужно теряться и тушеваться, если на горизонте возникла какая-то трудность. В январе такие ситуации вероятны, говорит Глоба. Рыбы могут испытать финансовые затруднения или же столкнуться с форменной несправедливостью, ложными обвинениями, упреками.

Если Рыбы освободятся от внутреннего негатива, то без труда сделают так, чтобы все сложности обошли их стороной, говорит астролог.

Напомним, 

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