Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года
Некоторые знаки Зодиака в январе обзаведутся уникальным везением, астролог Павел Глоба призывает их воспользоваться этой белоснежной полосой!
Трудности в январе могут настигнуть вас в личной жизни. Но... Помните о законе Ньютона? О том, что гласит: сила действия равна силе противодействия? Этот закон подействует в вашем случае на 100%, просто поставьте себе за цель уничтожить проблему. И ее не станет!
Стрелец, вы ищете точку опоры внутри себя, если вокруг начинает твориться настоящий хаос. Это умение будет полезным в январе, поскольку в финансовых делах возможны небольшие проблемы. Но, как утверждает Глоба, вам все будет по плечу. Главное, верить в себя и действовать! Вы блестяще выйдите из любой ситуации.
Если Рыбы освободятся от внутреннего негатива, то без труда сделают так, чтобы все сложности обошли их стороной, говорит астролог.
Напомним,