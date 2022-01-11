Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Некоторые знаки Зодиака в январе обзаведутся уникальным везением, астролог Павел Глоба призывает их воспользоваться этой белоснежной полосой!

Овен, вы от рождения имеете особенный дар, направлять буквально все ресурсы на исправление некой проблемы. Вы мгновенно начинаете действовать и частенько добиваетесь цели, а затем обретаете внутреннее спокойствие.

Трудности в январе могут настигнуть вас в личной жизни. Но... Помните о законе Ньютона? О том, что гласит: сила действия равна силе противодействия? Этот закон подействует в вашем случае на 100%, просто поставьте себе за цель уничтожить проблему. И ее не станет!

Стрелец, вы ищете точку опоры внутри себя, если вокруг начинает твориться настоящий хаос. Это умение будет полезным в январе, поскольку в финансовых делах возможны небольшие проблемы. Но, как утверждает Глоба, вам все будет по плечу. Главное, верить в себя и действовать! Вы блестяще выйдите из любой ситуации.

Рыбы, вам не нужно теряться и тушеваться, если на горизонте возникла какая-то трудность. В январе такие ситуации вероятны, говорит Глоба. Рыбы могут испытать финансовые затруднения или же столкнуться с форменной несправедливостью, ложными обвинениями, упреками.

Если Рыбы освободятся от внутреннего негатива, то без труда сделают так, чтобы все сложности обошли их стороной, говорит астролог.

Напомним,