Лунный гороскоп на 14 января 2022 года для всех знаков Зодиака
13 января 2022 23:57
Лунный гороскоп на 14 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов астрологи считают подходящим для работы, связанной с информационными потоками, кратковременных поездок, переговоров. Не стоит затевать дела, на которые придется потратить не один месяц.
Астрологи также рекомендуют отложить длительные капиталовложения, судебные тяжбы.
В этот день необходимо проявлять милосердие и сострадание.
Напомним,