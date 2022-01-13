Лунный гороскоп на 14 января 2022 года для всех знаков Зодиака

13 января 2022 23:57 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 14 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 14 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов астрологи считают подходящим для работы, связанной с информационными потоками, кратковременных поездок, переговоров. Не стоит затевать дела, на которые придется потратить не один месяц.

Астрологи также рекомендуют отложить длительные капиталовложения, судебные тяжбы.  

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Наступил двенадцатый лунный день, он проверит, соответствуют ли ваши деловые качества занимаемой должности. Вы можете осознать, что достойны большего или внезапно решить, что нужно подтянуть свои профессиональные способности. День благоприятен для действий, а не для раздумий. 

В этот день необходимо проявлять милосердие и сострадание.

Напомним, 

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