Лунный гороскоп на 18 января 2022 года для всех знаков Зодиака

18 января 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 18 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

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Период лунного Льва астрологи называют опасным из-за повышенной тяги к развлечениям и авантюрам. Попав не в ту компанию, оказавшись без человека, способного призвать вас к благоразумию, можно натворить много дел. 

Вместе с тем, период лунного Льва считается подходящим для активной деловой работы, переговоров, планирования. 

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Наступил пятнадцатый лунный день, он хорош тем, что помогает нам находиться в равновесии. Если ощущаете избыток сил, можете направить лишнюю энергию в творчество или спорт. Иначе можете начать выплескивать ее посредством агрессивных действий. 

Напомним, 

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