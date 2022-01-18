Лунный гороскоп на 18 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 18 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Период лунного Льва астрологи называют опасным из-за повышенной тяги к развлечениям и авантюрам. Попав не в ту компанию, оказавшись без человека, способного призвать вас к благоразумию, можно натворить много дел.

Вместе с тем, период лунного Льва считается подходящим для активной деловой работы, переговоров, планирования.

Наступил пятнадцатый лунный день, он хорош тем, что помогает нам находиться в равновесии. Если ощущаете избыток сил, можете направить лишнюю энергию в творчество или спорт. Иначе можете начать выплескивать ее посредством агрессивных действий.

Напомним,