Лунный гороскоп на 18 января 2022 года для всех знаков Зодиака
18 января 2022 00:10
Лунный гороскоп на 18 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Лев.
лунного Льва астрологи называют опасным из-за повышенной тяги к развлечениям и авантюрам. Попав не в ту компанию, оказавшись без человека, способного призвать вас к благоразумию, можно натворить много дел.
Вместе с тем, период лунного Льва считается подходящим для активной деловой работы, переговоров, планирования.
Напомним,