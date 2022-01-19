Разрыв — маленькая смерть: названы знаки Зодиака, не умеющие расставаться

Некоторые знаки Зодиака не умеют заканчивать отношения, долго страдают и не теряют надежды, что партнер вернется.

Овен

Астролог Людмила Булгакова рассказала, какие знаки не могут быстро забыть любимого человека и смириться с разрывом.

Этот знак легко сходится с людьми и молниеносно к ним привыкает.

Овен может даже непродолжительное расставание возвести в ранг трагедии. Это происходит из-за того, что в отношениях Овен крайне нетерпелив, навязчив, иногда даже маниакально настойчив. После расставания Овен не может сконцентрироваться на работе и допускает множество ошибок.

Дева

Дева привыкла все на свете анализировать, особенное внимание она уделяет отношениям с людьми.

Если речь идет о мимолетном расставании, то они переживут его спокойно. Но серьезные отношения, закончившиеся раньше, чем Дева ожидала, точно вгонят их в депрессию. Скорее всего, Дева все так не оставит, своим математическим умом возьмется просчитывать все возможные варианты, как вернуть отношения. Успокоится она лишь после осознания, что возвращать уже нечего.

Рыбы

Рыбы, встретив человека, который кажется им их судьбой, привязываются к нему так сильно, что уже не хотят отпускать от себя ни на шаг. Если же возлюбленный уходит, то Рыбы переживают все пять традиционных стадий принятия.

Они могут закрыться в себе, бросить проекты, ни с кем не общаться.

Очень важно, чтобы рядом оказался тот, кто поможет Рыбам вернуться к жизни.

Напомним,