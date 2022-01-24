Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут проблемы в феврале
Февраль будет полон неожиданностей (не всегда приятных), отмечает Глоба.
Гороскоп от Павла Глобы раскроет даты рождения тех, кто в феврале 2022 года столкнется с определенными трудностями.
Телец
21 апреля – 21 мая
Глоба не советует Тельцам заводить новые знакомства. Новые знакомые, особенно если вы слишком быстро к ним привяжетесь, могут навредить личной жизни, вызвать ревность у второй половинки и даже спровоцировать разрыв!
Скорпион
Согласно гороскопу от Глобы, в феврале у Скорпионов могут обостриться хронические недуги. Если вы почувствовали себя хуже, откладывать визит к врачу противопоказано! Своевременная помощь обязательно поспособствует быстрому и полному выздоровлению.
Козерог
22 декабря – 20 января
Астролог Глоба рекомендует Козерогам внимательно следить за нагрузкой. Не стоит взваливать на себя слишком много, итог будет в любом случае неблагоприятным. Либо вы просто не справитесь, либо спровоцируете болезнь.
Напомним,