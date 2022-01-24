Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут проблемы в феврале

24 января 2022 16:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут проблемы в феврале
Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут проблемы в феврале
pixabay.com

Февраль будет полон неожиданностей (не всегда приятных), отмечает Глоба.

Гороскоп от Павла Глобы раскроет даты рождения тех, кто в феврале 2022 года столкнется с определенными трудностями. 

Телец

21 апреля – 21 мая 

Глоба не советует Тельцам заводить новые знакомства. Новые знакомые, особенно если вы слишком быстро к ним привяжетесь, могут навредить личной жизни, вызвать ревность у второй половинки и даже спровоцировать разрыв!

Скорпион

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24 октября – 22 ноября

Согласно гороскопу от Глобы, в феврале у Скорпионов могут обостриться хронические недуги. Если вы почувствовали себя хуже, откладывать визит к врачу противопоказано! Своевременная помощь обязательно поспособствует быстрому и полному выздоровлению. 

Козерог

22 декабря – 20 января

Астролог Глоба рекомендует Козерогам внимательно следить за нагрузкой. Не стоит взваливать на себя слишком много, итог будет в любом случае неблагоприятным. Либо вы просто не справитесь, либо спровоцируете болезнь. 

Напомним, 

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