Названы знаки Зодиака, которые могут пожертвовать собой ради других

Названы знаки Зодиака, которые могут пожертвовать собой ради других

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, способные на самопожертвование.

Рак — вы самый жертвенный знак Зодиака. Вы устроены таким образом, что будете счастливы лишь в том случае, если и близкие испытывают это чувство. Ради того, чтобы сделать близких счастливыми, вы готовы на все.

Козерог, вы тоже в списке жертвенников. Однако в вашем случае речь идет прежде всего о работе. Вы о многом забываете, игнорируете людей, забиваете на отношения, все ради того, чтобы добиться цели, обнаружить свое место в жизни, стать авторитетным.

Но стоит ли работа отказа от дружеских встреч и романтических моментов с половинкой?

Рыбы, вы знак романтичный, вы жертвуете собой ради любви. Вам хочется, чтобы вас любили, хочется любить. Ради этого светлого чувства вы готовы на все, что угодно. К сожалению, иногда это приводит к плену токсических отношений, когда вы всю жизнь терпите неподобающее к себе отношения.

Терпеть измены, предательства или жестокость недопустимо ради любви. Ведь сами эти поступки исключают наличие каких-то светлых чувств.

Напомним,