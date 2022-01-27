Названы знаки Зодиака, которые могут пожертвовать собой ради других

27 января 2022 16:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы знаки Зодиака, которые могут пожертвовать собой ради других
Названы знаки Зодиака, которые могут пожертвовать собой ради других
pixabay.com

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, способные на самопожертвование.

Рак — вы самый жертвенный знак Зодиака. Вы устроены таким образом, что будете счастливы лишь в том случае, если и близкие испытывают это чувство. Ради того, чтобы сделать близких счастливыми, вы готовы на все.  

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Козерог, вы тоже в списке жертвенников. Однако в вашем случае речь идет прежде всего о работе. Вы о многом забываете, игнорируете людей, забиваете на отношения, все ради того, чтобы добиться цели, обнаружить свое место в жизни, стать авторитетным. 

Но стоит ли работа отказа от дружеских встреч и романтических моментов с половинкой?

Рыбы, вы знак романтичный, вы жертвуете собой ради любви. Вам хочется, чтобы вас любили, хочется любить. Ради этого светлого чувства вы готовы на все, что угодно. К сожалению, иногда это приводит к плену токсических отношений, когда вы всю жизнь терпите неподобающее к себе отношения. 

Терпеть измены, предательства или жестокость недопустимо ради любви. Ведь сами эти поступки исключают наличие каких-то светлых чувств. 

Напомним, 

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