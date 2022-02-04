Лунный гороскоп на 4 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 4 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб несколько ослабляет возможности человека к концентрации, поэтому нежелательно заниматься несколькими проблемами сразу или концентрироваться на наиболее сложных. Благоприятное время для планирования.

Можно посвятить свободные часы искусству или физическим нагрузкам.

Наступил пятый лунный день, сегодня нежелательно пренебрегать своими долговыми обязательствами. Нерешительность и сомнения могут привести к проблемам в любом деле. Постарайтесь проявить на работе и в личной жизни максимальную сознательность.

Напомним,