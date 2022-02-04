Лунный гороскоп на 4 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

4 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 4 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб несколько ослабляет возможности человека к концентрации, поэтому нежелательно заниматься несколькими проблемами сразу или концентрироваться на наиболее сложных. Благоприятное время для планирования. 

Можно посвятить свободные часы искусству или физическим нагрузкам.  

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Наступил пятый лунный день, сегодня нежелательно пренебрегать своими долговыми обязательствами. Нерешительность и сомнения могут привести к проблемам в любом деле. Постарайтесь проявить на работе и в личной жизни максимальную сознательность. 

Напомним,  

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