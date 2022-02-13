Лунный гороскоп на 13 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
13 февраля 2022 09:35
Лунный гороскоп на 13 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Рак.
лунного Рака не подходит для кредитования и даче денег взаймы. Если сегодня вы получите или отдадите деньги, то будет очень сложно закрыть сделку своевременно. Повышенная эмоциональная чувствительность может привести к конфликту.
День подходит для стабильной, отлаженной деятельности, к которой вы привыкли.
Вероятен всплеск творческой активности.
Напомним,