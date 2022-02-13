Лунный гороскоп на 13 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

13 февраля 2022 09:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 13 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 13 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

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Период лунного Рака не подходит для кредитования и даче денег взаймы. Если сегодня вы получите или отдадите деньги, то будет очень сложно закрыть сделку своевременно. Повышенная эмоциональная чувствительность может привести к конфликту.

День подходит для стабильной, отлаженной деятельности, к которой вы привыкли.  

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Наступил тринадцатый лунный день, его астрологи рекомендуют посвятить самоанализу. Если разберете свои ошибки в прошлом, сможете извлечь из них урок. У вас появится реальная возможность укрепить авторитет среди коллег или друзей.

Вероятен всплеск творческой активности. 

Напомним,  

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