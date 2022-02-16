Лунный гороскоп на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Период лунного Льва астрологи называют достаточно легкомысленным. Все развлекательные заведения сегодня получают стабильную прибыль, а от желающих отдохнуть нет отбоя. Склонность к авантюрам может привести к последствиям.

Не стоит в среду заниматься серьезными финансовыми делами и заключением сделок.

Наступил шестнадцатый лунный день, он считается довольно гармоничным. Все находится в равновесии, но из-за определенного переизбытка сил могут возникать конфликтные и эмоциональные ситуации. Посвятите свободное время творчеству и спорту.

Напомним,