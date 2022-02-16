Лунный гороскоп на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
16 февраля 2022 00:10
Лунный гороскоп на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Лев.
лунного Льва астрологи называют достаточно легкомысленным. Все развлекательные заведения сегодня получают стабильную прибыль, а от желающих отдохнуть нет отбоя. Склонность к авантюрам может привести к последствиям.
Не стоит в среду заниматься серьезными финансовыми делами и заключением сделок.
Напомним,