Лунный гороскоп на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

16 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный гороскоп на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые в 2022 году переживут предательство: а вы в списке?
Период лунного Льва астрологи называют достаточно легкомысленным. Все развлекательные заведения сегодня получают стабильную прибыль, а от желающих отдохнуть нет отбоя. Склонность к авантюрам может привести к последствиям.

Не стоит в среду заниматься серьезными финансовыми делами и заключением сделок.  

Читайте такжеСразу три знака Зодиака ожидают позитивные изменения, сообщил Глоба
Наступил шестнадцатый лунный день, он считается довольно гармоничным. Все находится в равновесии, но из-за определенного переизбытка сил могут возникать конфликтные и эмоциональные ситуации. Посвятите свободное время творчеству и спорту. 

Напомним,  

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день

Материалы по теме

Гороскоп Павла Глобы на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп Павла Глобы на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 16 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Холостяк-12: кардинальная смена правил – новые розы, подарки и проверки от Алекса Топольского
Новости

Холостяк-12: кардинальная смена правил – новые розы, подарки и проверки от Алекса Топольского
VIKTORIA призналась, что, распрощавшись с коллективом НеАнгелы, обрела женское счастье
Новости

VIKTORIA призналась, что, распрощавшись с коллективом НеАнгелы, обрела женское счастье

Популярное на сайте

Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Популярное видео

Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK