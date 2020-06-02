Від пацанки до панянки 4 сезон: Откровенное интервью с психологом Наталией Борисовой

25 мая Новый канал показал финальный эпизод реалити «Від пацанки до панянки». Победительницей проекта стала 19-летняя Евгения #Батюшка Мазур из Винницы.

За четыре месяца участницы реалити кардинально изменились. На нелегком пути трансформаций с ними работала кризисный и семейный психолог Наталия Борисова. О том, насколько реально измениться за такое короткое время, и почему становятся « пацанками », Наталия рассказала в эксклюзивном интервью TV.ua.

В понедельник на Новом канале мы все видели выпускной бал в Школе леди: красивые платья, изысканные танцы. После съемок сказка закончилась. Принцессы превратились обратно в Золушек, а карета – в тыкву. Как участницам реалити жить дальше?

Золушка, которая хоть раз была на балу, это уже не та Золушка, что прежде. Меняется внутренний мир, отношение к жизни, появляется вера в свои силы. И все же проблема, озвученная вами, действительно очень серьезна.

После окончания обучения в Школе леди участницы боялись возвращаться в реальную жизнь, в свою старую «матрицу», и делились своими опасениями. Каждая понимала, с чем конкретно столкнется по приезду домой. Я всегда говорила участницам проекта, что наша задача – показать вам пути к изменениям, помочь раскрыть возможности, но при этом действовать им придется самостоятельно. Все, что они захотят, может стать реальностью при высокой мотивации и целеустремленности. Поэтому каждой девушке важно поставить цели на ближайший период и начать действовать по-новому. Более того, я всем говорила, что они должны заполнять свою жизнь максимально полезными и важными делами, которые будут развивать: это нужно для того, чтобы не было времени оглядываться назад и, чтобы прошлое не затянуло снова.

Насколько реально измениться за четыре месяца?

Конечно, это небольшой срок, ведь у девушек характер формировался на протяжении многих лет, с рождения до сегодняшнего момента. Естественно, личность так быстро не меняется кардинально, изменения могут быть, но они неустойчивы. Тем не менее, четыре месяца – достаточный срок для того, чтобы заложить определенный вектор позитивных изменений.

Многие отрабатывают психотравмы годами, и даже после нескольких лет психотерапии можно «сильно поскользнуться и упасть в жизни».

Любой психолог скажет, что «проработаться» навсегда невозможно. Наша жизнь –искушение, ситуация нестабильна, ты постоянно сталкиваешься с разными форс-мажорами, стрессами, и не знаешь, когда и где даст о себе знать проблема из прошлого. Поэтому всем девушкам я говорю, что они не должны расслабляться. На проекте мы «посеяли семена» будущих изменений, и только от них зависит, что будет дальше: прорастут они и дадут плоды, или погибнут в почве, не взойдя.

Помимо работы на съемочной площадке, мы очень много времени уделяли болезненным темам на индивидуальных сессиях, чтобы проработать «вскрывшиеся раны» после испытаний. С этой целью я приезжала в дом к девочкам по выходным. Объясняла нашим участницам, что подобную работу над собой они должны будут продолжать и после окончания проекта. Это длительный процесс, который требует времени и усилий.

Какое было самое сложное испытание, по вашему мнению?

На мой взгляд, испытание на территории крематория. Когда мы, находясь в такой непривычной и специфической обстановке, говорили о страхе смерти и страхе жизни.

А в целом для каждой участницы все проходило по-разному. Для одних было сложнее есть насекомых, для других – прыгать с моста и другие испытания.

Действительно ли все приходили меняться, или кто-то пришел за пиаром?

Скажу так: тех, кто хотел прийти за пиаром, мы «отсеивали» еще на кастинге. Важно было найти участниц, которые действительно хотели измениться.

Почему становятся пацанками?

Есть хорошая фраза: «Все мы родом из детства». Здесь имеет значение много факторов: обстоятельства рождения, семья, родители. Важно, кто был с рядом, кто воспитывал, как ребенок проживал детство, где получал образование, какая среда его окружала. И плюс, конечно же, личный опыт – тот, который накладывается на детскую историю самостоятельно.

Причин появления «пацанки» много, и это тема для отдельного интервью. Поэтому в каждом конкретном случае должен быть индивидуальный подход к ребенку.

Главный вопрос, который волнует всех родителей: как не воспитать «пацанку»

Есть вещи, которые от родителей зависят, а есть те, на которые влияют не только они. Но если мама и папа хотят, чтобы ребенок вырос хорошим человеком, нужно очень много любви и времени отдавать своим детям. Во время съемок мы это увидели, когда анализировали истории девушек. У каждой из них очень травматичная личная ситуация. И чтобы ваш ребенок не стал трудным, нужно в первую очередь воспитывать его без крайностей. Поможет совместное времяпровождение, интересные мероприятия, приучение к труду, изучение опыта родителей «нетрудных» детей. Кроме того, воспитывать нужно и собственным примером, демонстрируя ребенку правильный образ жизни, позитивный и счастливый.

Каким был путь девушек на проекте, и какие травмы вскрылись на испытаниях – смотрите на сайте Нового канала.