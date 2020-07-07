Евгения Златоверхая: Проект «Карантин» меня закалил

Евгения Златоверхая: Самый первый эфир был настоящим адом. Откровенное интервью с телеведущей.

Много девушек мечтают попасть на телевидение и стать звездой. Но не она. Даже когда уже несколько лет училась на ведущую телепрограмм. Но судьбу не обманешь. Сегодня ведущая утреннего шоу «Утро по-киевски» Евгения Златоверхая - звезда телеканала «Киев».

Стать телеведущей - мечта детства? Или были другие планы?

Я мечтала быть актрисой. В родном Ровно восемь лет занималась в театре-студии «Від ліхтаря» при Дворце детей и молодежи, а после школы приехали в Киев поступать в Университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Но, увы ... На экзамене я была 49-й в списке абитуриентов. Видимо, когда наступила моя очередь, я просто перегорела. И экзаменаторы к тому времени, думаю, тоже уже устали выслушивать каждого поступающего. Я была расстроена, собиралась возвращаться домой. Но мой старший брат предложили задержаться в Киеве еще на несколько дней, погулять по городу.

И тут, наверное, произошел какой-то счастливый случай?

Я встретила девушку, с которой познакомилась на экзаменах в театральный. Она сказала, что собирается подавать документы в Университет культуры и искусств на факультет кино и телевидения по специальности - диктор и ведущий телепрограмм. И я тоже решила попробовать. Хотя, честно признаюсь, практически до конца обучения у меня не было даже мысли работать на телевидении.

А как же ты в результате попала на телевидение?

У нас была обязательная практика. И на четвертом курсе нас сначала направили на Новый канал, но там сказали, что сейчас им практиканты не нужны. Тогда я попросилась у спортивную редакцию телеканала «Эра». Мне всегда нравилось, как там подают новости спорта, в частности Денис Зерченко, который потом, оказалось, был шеф-редактором спортивного отдела. У него особый «живой» стиль. И я хотела этому научиться.

Ты в детстве спортом занималась?

Да, различными видами. Вообще я была спортивная девочка. Даже в футбол играла, правда плохо, но когда-то с подружкой вышли на поле против двух мальчишек. Они даже проигрывали нам, но один так неудачно ударил, что сломал мне палец на ноге.

В общем, к телеспорту ты приобщилась сначала на «Эре»?

Да, но не все было так просто. Сначала после практики не позволили остаться в редакции и набираться опыта. Через некоторое время я зашла в гости на «Эру», услышала, что из редакции спорта увольняется и ищут ему замену. И вот я уже напросилась. Сначала мне сказали, что девушке будет очень трудно - сложный рабочий график. Там были вечернее и утренние выпуски. Поэтому редакторская смена начиналась в 16 часов, а заканчивала в 9 утра. Нужно было сидеть по ночам. А в те дни, когда надо было выполнять еще и функции журналиста, часто случались утренние съемки. Я пообещала, что справлюсь. В конце концов, за стремление, способность учиться и не ныть меня и взяли на телевидение.

А как ты стала уже телеведущей?

Первый опыт телеведущей я получила на Новом канале. Получилось так, что постоянным ведущим «Спорт-репортера» Славе Варде и Ирине Литвин потребовалась замена. Выбрали меня. Думаю, что этот опыт помог мне потом на кастинге телеканала «Киев». Если честно, я побывала на кастингах на разных каналах. Когда-то, на той же «Эре» пробовали девушку, которая вообще не разбиралась в спортивной теме. Но так как наш шеф не хотел терять редактора, меня не взяли (я была редактором). Почему меня не брали на других каналах? Наверное, не подходила, была недостаточно уверена в себе. Думала, что не достойна, не так выгляжу. Хотя была значительно стройнее чем сейчас.

Ну это странно. Потому что еще во времена Советского Союза самыми знаменитыми футбольными комментаторами были далекие от идеала физической спортивной формы Котэ Махарадзе и Николай Озеров.

И тем не менее. Конечно, потихоньку все меняется. Я очень благодарна, что на телеканале «Киев» в меня поверили. Здесь больше интересовало, как я разбираюсь в спортивной тематике, как подаю новости. Хотя тоже сначала намекнули, что неплохо было бы похудеть. Самое интересное, если посмотреть мои фото пятилетней давности, я была значительно стройнее. Кстати, хотя сейчас я поправилась, в течение этого года, уверена, что смогу вернуться к привычной физической форме.

Видишь, значит, не во внешности счастье. Сейчас ты на канале «Киев» очень востребована. До пандемии коронавируса вы в паре с ведущим Славой Соломкой вели программу «Панорама», затем спецпроект «Карантин», который, по сути, был многочасовым прямоэфирным телемарафоном. Теперь у тебя новая роль - ведущая программы «Утро». Но ты долго пыталась продолжать совмещать все это с работой в спортивной редакции. Зачем? Ведь на украинском телевидении спортивное направление все больше сокращается и не является популярным.

Для меня здесь все родное и живое, не хотелось прощаться. Ведь на спортивных новостях я работала и как ведущая, и как журналист, и как выпускающий редактор. Очень благодарна нашему руководителю Руслану Свирину, что он позволил мне совмещать с моей работой на других проектах, а когда происходили какие-то накладки или нестыковки, помогал. Скажу так: работать успевала, а отдыхать - нет.

Что же касается непопулярности спортивной тематики, то могу поспорить с тобой. Зрительский запрос на спорт на украинском телевидении имеется, в том числе - на новости. Однако, часто руководство телеканалов считает, что эта тематика не интересна. Раньше было больше редакций, ведь под спортивные новости активно заходили рекламодатели, в том числе производители алкоголя. Когда рекламодатели ушли, то начали массово закрываться спортивные редакции. При этом у них всегда были хорошие рейтинги. Кстати, на «Киеве» новости спорта и «СТН-еженедельник. Спорт» всегда были, и эти программы имеют своего постоянного зрителя.

И в мире спортивная тема, по-прежнему, очень популярна. Например, в прошлом году я ездила в командировку в Португалию. Местные жители рассказывали, что обычные новости у них часто начинаются, например, с сообщения о Роналду.

Если бы у нас был такой красавец, думаю, женщины Украины тоже были бы не против, чтобы все новости начинались рассказом о нем. Причем не только о его спортивных достижениях.

Поверь, у нас тоже есть хорошие спортсмены.

Ведущей спортивных новостей ты проработала около пяти лет, а потом тебя пригласили стать соведущей Славы Соломки в «Панораме». Этот опыт чем-то отличался от того, что ты делала раньше?

Конечно, ведь в спорте было все свое, родное. Сначала в «Панораме» было очень тяжело психологически. После эфира мне казалось, что я прошла пешком 15-20 километров - так уставала. Слава Соломка - очень опытный ведущий. С одной стороны, это помогало, а с другой стороны, понимала, что я не дотягиваю. Из-за этого у меня был очень сильный зажим.

Еще в первый месяц нашей совместной работы произошла смешная ситуация, когда Слава решил меня, так сказать, «нейтрализовать» во время прямого эфира. Он нарисовал листке бумаги круг, в центре поставил точку и предложил сделать такой рисунок, не отрывая ручки от бумаги. А он тем временем, мол, будет продолжать вести программу. В этот момент я себя почувствовала обезьянкой с бубном. Рядом в студии сидел эксперт, ожидая вызова в эфир. Он все это видел и очень смеялся.

Ты решила эту задачу?

Да, но не тем способом, как предполагал Соломка. У меня была ручка с кнопкой. Я нажала кнопку поставила точку, потом еще раз нажала. Не отрывая ручки от бумаги, передвинула, снова нажала кнопку и нарисовала круг. Все!

Сейчас, конечно, я себя чувствую гораздо увереннее, хотя понимаю, что мне еще нужно очень много работать и это только начало. Спасибо Славе, он часто помогает советами. Кстати, проект «Карантин» меня закалил. Потому что трудно бояться 6 часов подряд, в какой-то момент просто расслабляешься.

Кстати, ты, кажется, первой из наших телеведущих начала вести многочасовые эфиры дистанционно, прямо из дома. Насколько так было сложнее или проще работать?

Сложности были только в начале, пока все налаживали технически. У меня дома установили осветительное оборудование. Но самый первый эфир был настоящим адом. Я через час позвонила продюсеру с криком: это невозможно! Я то редактора не слышу, то гостя, то коллег по эфиру. Но потом все наладилось.

Тяжело было выходить из карантина, когда уже привык течение нескольких месяцев работать из дома?

Когда я после длительного перерыва приехала в студию, начала волноваться. Все будто бы впервые. Уже привыкла, что во время эфира дома рядом моя собака, соседи за стенкой делают ремонт, иногда все это слышать в кадре! Мой пес Майкл очень любит «поздороваться» с соседями, которые проходят мимо двери. Тогда мне приходилось рассказывать зрителям: вот, видите, все по-настоящему, я дома, там лает мой пес. А вообще, Майкл - умница. Вот кто реально поддержал меня во время карантина! Он сразу понял, что я занята, что нельзя подходить проситься на ручки или приносить мячик, чтобы поиграть, нужно подождать, пока я освобожусь и выведу его погулять на улицу. В основном во время эфира он просто спал.

Интересно, а собаке удалось тебя поддержать в хорошей физической форме? Или ты, как большинство из нас, на карантине тоже набрала вес?

Что я! У меня Майкл потолстел! Хозяйка же все время рядом, может чем-то вкусненьким подкормить. Дошло до того, что уже начал морду воротить. Дала ему паштет, так он на меня посмотрел, с таким видом, мол, а нет ли чего повкуснее?

Правда, что твой Майкл - тоже телезвезда?

Да, он у меня снимался в рекламе. Всего в него в его «портфолио» съемки в 7 рекламных роликах для разных стран. Первый снимали для США. Вообще-то сначала пригласили на съемки в рекламе меня. Но на кастинге выбрали, в конце концов, другую актрису. Зато я услышала, что ищут пушистую собаку, которая умеет выполнять базовые команды. Я послала фото Майкла, его выбрали и пригласили на съемки. А там такая задача: нужно, чтобы мокрая собака поднялась по лестнице и в определенной точке отряхнулась от воды. Я сначала обалдела, такого точно не было в базовых командах. Но нам повезло. На площадке была Наталья Юрчишина, которая занимается подбором животных для различных съемок. У нее и петухи по команде кукарекают в кадре. Поэтому она успокоила, пообещала, что все получится. Так и произошло. Секрет прост: если любую собаку намочить, то она рефлекторно отряхнется. И надо было только удержать Майкла и выпустить на лестницу в нужный момент. Все сняли с первого дубля. Даже режиссер удивился. Для нас те съемки были очень важными еще и в финансовом плане, потому что как раз закрыли спортивную редакцию, я осталась без работы и без денег. Поэтому я могу сказать, что какое-то время Майкл был моим кормильцем.

После той съемки Юрчишина включила его в свою базу животных. Однажды было, что в течение месяца у него было четыре рекламных ролика. Но потом Майкл сорвал несколько съемок подряд. Видимо, «звезду поймал». Но для меня это не важно, я его и так люблю.

Людмила Троицкая