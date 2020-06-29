Актеры сериала Все женщины ведьмы 22 года спустя: как изменились знаменитости
Прю, Пайпер, Фиби и Пейдж навсегда остались кумирами подростков начала 2000-х.
Шеннен Доэрти / Прю Холливелл
Сейчас Шеннен Доэрти ‒ 49 лет. Большую популярность актриса получила благодаря сериалу «Район Беверли‒Хилз 90210». В сериале «Все женщины ведьмы» ей досталась роль старшей сестры Прю Холливэлл.
К слову, актриса была задействована всего лишь в трех сезонах, после чего ее уволили из-за постоянных скандалов, инициатором которых выступала Шеннен. Вообще, у Доэрти ‒ весьма сложный характер, о чем не раз говорили ее коллеги по цеху.
В 2015 году в актрисы диагностировали рак. На какое-то время звезде удалось побороть страшную болезнь с помощью химиотерапии, однако в феврале этого года девушка поделилась печальной новостью ‒ у неё рецидив. Доэрти постоянно поддерживает её муж, кинопродюсер Курт Исваренко, с которым она заключила брак в 2011 году. Он стал третьим супругом актрисы. Детей у Шеннен нет.
Холли Мэри Комбс / Пайпер Холливелл
Роль Пайпер Холливэлл ‒ самая популярная из всех ролей Холли Мари Комбс. К сожалению, карьера актрисы в большом кино не сложилась. По окончанию сериала, Холли появлялась в нескольких проектах, но ни один из них не достиг успеха.
В 2011 году актриса развелась с мужем Дэвидом Донохо, которому родила трёх детей. Через три года Холли познакомилась с ресторатором Майком Райаном. В сентябре 2019 знаменитость сыграла скромную свадьбу, заявив в одном из интервью, что «намерена быть с мужем рядом как минимум ещё 50 лет».
Сейчас 46-летняя актриса прибавила в весе за счёт возрастных изменений. Она реже снимается в кино, уделяя больше времени семье.
Алисса Милано / Фиби Холливелл
С января по ноябрь 1999 года Алисса была замужем за участником музыкальной группы «Remy Zero» Синджаном Тейтом. В 2007 году она завязала отношения со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Пара воспитывает двоих детей.
В одном из своих интервью актриса призналась, что в 2009-м году перенесла выкидыш, а в 90-х часто делала аборты.
Это был мой выбор, и я считаю его абсолютно правильным. Нужно созреть для того, чтобы воспитывать ребёнка, а в 20 лет я не знала, как это делать,‒ заявила Милано.
К слову, после родов Алисса сильно поправилась, но смогла избавиться от 20 лишних килограммов с помощью голливудской диеты, суть которой заключается в сокращении приёма углеводов. Сейчас 47-летняя знаменитость прекрасно выглядит, продолжая сниматься в сериалах. К тому же Алисса и дальше работает на телевидении в качестве ведущей шоу «Подиум. Все звёзды».
Роуз МакГоуэн / Пейдж Мэтьюс
Роль Пейдж в сериале «Все женщины ведьмы» стала настоящим экспериментом для Роуз Макгоуэн. Так, девочка из неблагополучной семьи всегда предпочитала альтернативные проекты и необычный взгляд на жизнь. Однако риск пошел Макгоуэн на пользу, и принес ей всемирную популярность.
После окончания проекта, Роуз пригласили сняться в фильме Тарантино «Грайндхауз», а также еще ряде фильмов. Предложения о съемках ей приходят и сегодня. Помимо кино, Макгоуэн еще увлекается музыкой.
В личной жизни актрисы складывается все не так гладко, как в карьере. В 2007 году она начала встречаться с Мэрилином Мэнсоном, но через два года пара разошлась из-за проблем музыканта с наркотиками. Следующие отношения были с режиссёром Робертом Родригесом, который дал Роуз главную роль в фильме «Планета страха». Но до свадьбы дело так и не дошло, и пути молодых людей разошлись. Единственный брак МакГоуэн с художником Дейви Дитейлом продлился два года и закончился разводом.
В прошлом году имя актрисы фигурировало в деле Харви Вайнштейна. Роуз рассказала об изнасиловании, а также домогательствах продюсера. Но и саму МакГоуэн не раз обвиняли в употреблении наркотиков, хотя она всё опровергала.
Кстати, в 46 лет Роуз кардинально изменила внешность и стиль. Теперь ее сложно узнать с короткими светлыми волосами, но нотка дерзости и отличная фигура со звездой остались.
Брайан Краузе / Лео Уайт
Брайан Краузе, сыгравший в сериале очень позитивного и правильного персонажа по имени Лео, получил широкую популярность во всем мире. Даже давняя дебютная роль в фильме «Возвращение в голубую лагуну» не могла посоревноваться с ролью в сериале «Все женщины ведьмы». Последующими работами актера стали сериал «Касл», «C.S.I:Майами» и другие. Крупных предложений в кино Краузе больше не поступало.
Больше десяти лет назад актер имел серьезные проблемы с алкоголем. Однажды он даже устроил скандал в аэропорту, будучи под воздействием алкоголя. Со временем актер всё же взял себя в руки и вернулся к здоровому образу жизни.
Сегодня Брайан активно путешествует, увлекается гольфом и крайне редко появляется в кино.
Личную жизнь мужчина не афиширует. У актера есть 23-летний сын Джеймен от брака с фотомоделью Бет Брюс. Пара прожила вместе 4 года и в 2000 году развелась. Во время съемок нашумевшего сериала у актера был роман с младшей из ведьмочек, актрисой Алисой Милано. Правда, до свадьбы так и не дошло. Молодые люди встречались в течение года, после чего пришли к выводу, что совместного будущего у них быть не может.
Джулиан МакМэхон / Коул Тёрнер
Многие девочки мечтали быть ведьмочкой Фиби не потому, что у нее сверхспособности, а потому, что у нее бурный роман с красавчиком-демоном Коулом.
Сначала с актёром подписали контракт на один сезон, но позже решили продлить его пребывание в сериале. После съёмок в этом проекте Джулиан на волне успеха снялся в другой популярной картине ‒ «Части тела». Она выходила вплоть до 2010 года и сделала из МакМэхона настоящего секс-символа того времени.
От второго брака с актрисой Брук Бернс у Джулиана есть дочь Мэдисон, а в 2014 году он женился на Келли Паньягуа, с которой встречался более 11 лет.
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