Актеры сериала Все женщины ведьмы 22 года спустя: как изменились знаменитости

Прю, Пайпер, Фиби и Пейдж навсегда остались кумирами подростков начала 2000-х.

Сериал «Все женщины ведьмы» в свое время стал по-настоящему культовым, а главные герои получили большую популярность на поприще киноиндустрии. Спустя 22 года после выхода пилотной серии мы решили рассказать, как сложилась их жизнь.

Шеннен Доэрти / Прю Холливелл

Сейчас Шеннен Доэрти ‒ 49 лет. Большую популярность актриса получила благодаря сериалу «Район Беверли‒Хилз 90210». В сериале «Все женщины ведьмы» ей досталась роль старшей сестры Прю Холливэлл.

Шеннен Доэрти / социальная сеть Instagram

К слову, актриса была задействована всего лишь в трех сезонах, после чего ее уволили из-за постоянных скандалов, инициатором которых выступала Шеннен. Вообще, у Доэрти ‒ весьма сложный характер, о чем не раз говорили ее коллеги по цеху.

В 2015 году в актрисы диагностировали рак. На какое-то время звезде удалось побороть страшную болезнь с помощью химиотерапии, однако в феврале этого года девушка поделилась печальной новостью ‒ у неё рецидив. Доэрти постоянно поддерживает её муж, кинопродюсер Курт Исваренко, с которым она заключила брак в 2011 году. Он стал третьим супругом актрисы. Детей у Шеннен нет.

Шеннен Доэрти с Куртом Исваренко / социальная сеть Instagram

Холли Мэри Комбс / Пайпер Холливелл

Роль Пайпер Холливэлл ‒ самая популярная из всех ролей Холли Мари Комбс. К сожалению, карьера актрисы в большом кино не сложилась. По окончанию сериала, Холли появлялась в нескольких проектах, но ни один из них не достиг успеха.

Холли Мэри Комбс / социальная сеть Instagram

В 2011 году актриса развелась с мужем Дэвидом Донохо, которому родила трёх детей. Через три года Холли познакомилась с ресторатором Майком Райаном. В сентябре 2019 знаменитость сыграла скромную свадьбу, заявив в одном из интервью, что «намерена быть с мужем рядом как минимум ещё 50 лет».

Холли Мэри Комбс с мужем Майком Райаном / социальная сеть Instagram

Сейчас 46-летняя актриса прибавила в весе за счёт возрастных изменений. Она реже снимается в кино, уделяя больше времени семье.

Алисса Милано / Фиби Холливелл

Актриса была известной еще до сериала «Все женщины ведьмы», но роль самой младшей сестры Фиби сделала из неё настоящую звезду. Помимо актёрской деятельности, Алисса начала записывать музыкальные альбомы, вести шоу и сниматься в рекламе.

Алиса Милано / социальная сеть Instagram

С января по ноябрь 1999 года Алисса была замужем за участником музыкальной группы «Remy Zero» Синджаном Тейтом. В 2007 году она завязала отношения со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Пара воспитывает двоих детей.

Алиса милано с мужем и дочерью / социальная сеть Instagram

В одном из своих интервью актриса призналась, что в 2009-м году перенесла выкидыш, а в 90-х часто делала аборты.

Это был мой выбор, и я считаю его абсолютно правильным. Нужно созреть для того, чтобы воспитывать ребёнка, а в 20 лет я не знала, как это делать,

‒ заявила Милано.

К слову, после родов Алисса сильно поправилась, но смогла избавиться от 20 лишних килограммов с помощью голливудской диеты, суть которой заключается в сокращении приёма углеводов. Сейчас 47-летняя знаменитость прекрасно выглядит, продолжая сниматься в сериалах. К тому же Алисса и дальше работает на телевидении в качестве ведущей шоу «Подиум. Все звёзды».

Роуз МакГоуэн / Пейдж Мэтьюс

Роль Пейдж в сериале «Все женщины ведьмы» стала настоящим экспериментом для Роуз Макгоуэн. Так, девочка из неблагополучной семьи всегда предпочитала альтернативные проекты и необычный взгляд на жизнь. Однако риск пошел Макгоуэн на пользу, и принес ей всемирную популярность.

Роуз МакГоуэн / социальная сеть Instagram

После окончания проекта, Роуз пригласили сняться в фильме Тарантино «Грайндхауз», а также еще ряде фильмов. Предложения о съемках ей приходят и сегодня. Помимо кино, Макгоуэн еще увлекается музыкой.

В личной жизни актрисы складывается все не так гладко, как в карьере. В 2007 году она начала встречаться с Мэрилином Мэнсоном, но через два года пара разошлась из-за проблем музыканта с наркотиками. Следующие отношения были с режиссёром Робертом Родригесом, который дал Роуз главную роль в фильме «Планета страха». Но до свадьбы дело так и не дошло, и пути молодых людей разошлись. Единственный брак МакГоуэн с художником Дейви Дитейлом продлился два года и закончился разводом.

В прошлом году имя актрисы фигурировало в деле Харви Вайнштейна. Роуз рассказала об изнасиловании, а также домогательствах продюсера. Но и саму МакГоуэн не раз обвиняли в употреблении наркотиков, хотя она всё опровергала.

Кстати, в 46 лет Роуз кардинально изменила внешность и стиль. Теперь ее сложно узнать с короткими светлыми волосами, но нотка дерзости и отличная фигура со звездой остались.

Роуз МакГоуэн / социальная сеть Instagram

Брайан Краузе / Лео Уайт

Брайан Краузе, сыгравший в сериале очень позитивного и правильного персонажа по имени Лео, получил широкую популярность во всем мире. Даже давняя дебютная роль в фильме «Возвращение в голубую лагуну» не могла посоревноваться с ролью в сериале «Все женщины ведьмы». Последующими работами актера стали сериал «Касл», «C.S.I:Майами» и другие. Крупных предложений в кино Краузе больше не поступало.

Брайан Краузе / социальная сеть Instagram

Больше десяти лет назад актер имел серьезные проблемы с алкоголем. Однажды он даже устроил скандал в аэропорту, будучи под воздействием алкоголя. Со временем актер всё же взял себя в руки и вернулся к здоровому образу жизни.

Сегодня Брайан активно путешествует, увлекается гольфом и крайне редко появляется в кино.

Личную жизнь мужчина не афиширует. У актера есть 23-летний сын Джеймен от брака с фотомоделью Бет Брюс. Пара прожила вместе 4 года и в 2000 году развелась. Во время съемок нашумевшего сериала у актера был роман с младшей из ведьмочек, актрисой Алисой Милано. Правда, до свадьбы так и не дошло. Молодые люди встречались в течение года, после чего пришли к выводу, что совместного будущего у них быть не может.

Брайан Краузе с экс-женой Бет Брюс / социальная сеть Instagram

Джулиан МакМэхон / Коул Тёрнер

Многие девочки мечтали быть ведьмочкой Фиби не потому, что у нее сверхспособности, а потому, что у нее бурный роман с красавчиком-демоном Коулом.

Джулиан МакМэхон / социальная сеть Instagram

Сначала с актёром подписали контракт на один сезон, но позже решили продлить его пребывание в сериале. После съёмок в этом проекте Джулиан на волне успеха снялся в другой популярной картине ‒ «Части тела». Она выходила вплоть до 2010 года и сделала из МакМэхона настоящего секс-символа того времени.

От второго брака с актрисой Брук Бернс у Джулиана есть дочь Мэдисон, а в 2014 году он женился на Келли Паньягуа, с которой встречался более 11 лет.

Джулиан МакМэхон с дочкой Мэдисон / социальная сеть Instagram

Сейчас МакМэхона можно увидеть в американском драматическом сериале «ФБР», где он вжился в образ агента Джесса Лакруа. А возрастные изменения мужчину, кажется, вообще стараются обходить стороной.

Напомним,