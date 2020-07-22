Звезда сериала Мамочки Александра Булычева: Я люблю трудности

22 июля 2020 12:30 Александр Кива
Звезда сериала Мамочки Александра Булычева: Я люблю трудности
Звезда сериала Мамочки Александра Булычева: Я люблю трудности
пресс-служба

Звезда сериала “Мамочки”, который показывают с понедельника по четверг в 23:00 на ТЕТ, ответила на вопросы зрителей и подписчиков телеканала ТЕТ.

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На странице канала в Инстаграм есть регулярная рубрика, где у зрителей есть возможность расспросить обо всему звезд любимых ситкомов, реалити и развлекательных шоу.

На этой неделе отвечала актриса Александра Булычева. 

Как вы стали актрисой? 

Как и большинство актеров и актрис, я закончила театральный институт, училище, и после этого начался мой творческий путь. 

Роль в “Мамочках” была сложной для вас? 

Нет, не сложной. Это одна из моих любимых ролей. Наверное, из-за актерского состава и замечательного сценария. 

Похожи ли вы со своей героиней? 

Этот вопрос часто задают. Но мы абсолютно разные.

Какой момент во время съемок “Мамочек” был самым запоминающемся?

Это эпизод из 3 серии первого сезона, когда моя героиня Вика проходит в белье. Это было очень волнительно.

Каким вы видите свое будущее? 

Светлым (улыбается). А если честно, я не люблю загадывать. Пусть произойдет, что предначертано.

У вас есть мечта? 

Чтобы мечты сбывались, они должны оставаться в тайне. 

Какую роль хотели бы исполнить?  

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Любую. Желательно, если на сопротивление. Люблю трудности, ведь так интереснее.

А закончила актриса отвечать на вопросы, пожелав любви и крепкого здоровья всем-всем.

Послушать ответы из первых уст читатели и телезрители могут на странице ТЕТ в Инстаграм.

А сериал “Мамочки” смотрите с понедельника по четверг в 23:00 в эфире телеканала ТЕТ.

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ТЕТ Мамочки Александра Булычева

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