Звезда сериала Мамочки Александра Булычева: Я люблю трудности
Звезда сериала “Мамочки”, который показывают с понедельника по четверг в 23:00 на ТЕТ, ответила на вопросы зрителей и подписчиков телеканала ТЕТ.
На этой неделе отвечала актриса Александра Булычева.
Как вы стали актрисой?
Как и большинство актеров и актрис, я закончила театральный институт, училище, и после этого начался мой творческий путь.
Роль в “Мамочках” была сложной для вас?
Нет, не сложной. Это одна из моих любимых ролей. Наверное, из-за актерского состава и замечательного сценария.
Похожи ли вы со своей героиней?
Этот вопрос часто задают. Но мы абсолютно разные.
Какой момент во время съемок “Мамочек” был самым запоминающемся?
Это эпизод из 3 серии первого сезона, когда моя героиня Вика проходит в белье. Это было очень волнительно.
Каким вы видите свое будущее?
Светлым (улыбается). А если честно, я не люблю загадывать. Пусть произойдет, что предначертано.
У вас есть мечта?
Чтобы мечты сбывались, они должны оставаться в тайне.
Какую роль хотели бы исполнить?
А закончила актриса отвечать на вопросы, пожелав любви и крепкого здоровья всем-всем.
Послушать ответы из первых уст читатели и телезрители могут на странице ТЕТ в Инстаграм.
А сериал “Мамочки” смотрите с понедельника по четверг в 23:00 в эфире телеканала ТЕТ.