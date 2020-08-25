Ирина Таранник: Стремление к счастью во многом оправдывает мою героиню

В понедельник, 24 августа, в 14:10 на телеканале «Украина» состоялась премьера 4-серийной мелодрамы «Незабытая» производства компании «Фильмстрим» и канала.

Фильм расскажет о девушках – мачехе Ларисе и дочке Дане – которые не смогли поделить одного мужчину и из близких друг другу людей превратились в настоящих врагов. Роль Ларисы воплотила популярная актриса Ирина Таранник. Мы поговорили с ней не только о новом телепроекте, но и о делах семейных.

Ирина, чем привлекла вас роль в данном проекте?

Чаще всего я играю положительных героинь, но в этом сериале такую роль получила Мила (Сивацкая – ред.), за что я ей очень благодарна. Я как раз мечтала сыграть неоднозначную барышню, которая пытается быть счастливой, но вот в чем проблема – ее никто этому не научил! И наш режиссер большой молодец: он объяснил мне, почему нужна была такая история, чтобы героиню стало жалко. Ведь она не совсем миссис Зло, в ее жизни есть оправдательные моменты. Например, недолюбленность и холодное отношение со стороны мамы.

И я очень благодарна, что на эту роль пригласили именно меня, потому что в творческом плане сыграть неоднозначную героиню всегда интересно.

Актриса Ирина Таранник / "Незабытая" / пресс-служба канала Украина

А в чем проявляется ее неоднозначность?

Мама моей героини хотела устроить ее жизнь по собственному сценарию. Она выдает ее замуж не насильно, однако очень активно сватает за человека, который не мил и не любим дочери. А если у человека раньше не было выбора, и ему приходилось многое делать не по своей воле, то когда появляются первая любовь и желание все изменить, тогда в жизни возникают всевозможные нюансы.

Она не плохая. Но так получается, что в ее жизни все происходит довольно поздно, поэтому она совершает глупости. Ей никто не подсказал, как нужно поступать, никто не помог в трудную минуту.

Какие качества героини вам чужды?

Первое, что меня, так сказать, напрягло, – это отношение героини к своему ребенку. Мне не совсем была ясна ее мотивация. Почему человек, который не ощущал присутствие матери в своей жизни, точно так же поступает с родным человеком?

Мое детство тоже было непростым, я бы даже сказала очень бедным, но сегодня мне хочется дать дочери все самое лучшее, чтобы она ни в чем не нуждалась.

Как я оправдываю в таком случае свою героиню? Ее никто не научил этому отношению, а времени задуматься, как она поступает, не было. Все случилось слишком быстро.

Я понимаю, что это ее слабая черта, но если бы было продолжение сериала, то я верю, что она бы научилась любить и принимать себя, а также стала иначе относиться к детям.

Актриса Ирина Таранник / "Незабытая" / пресс-служба канала Украина

Что новое вы привнесли в образ героини?

Даже не знаю. Мы не делаем ее инфантильной, понимая, что она руководствуется эмоциями, совершая те или иные поступки. Но у нее все равно есть стержень. Наверно, это как раз то, что присутствует и во мне. Она все-таки борется за свое счастье и не отступает. Я тоже такая (улыбается).

Вам интересен образ этой женщины или хочется понять причину ее поступков?

Конечно, мне в первую очередь интересен образ героини. Но при этом я оправдываю ее поступки и мотивацию как женщина. Мне кажется, что все лежит на поверхности. Сценарий нам дает отправные точки, исходя из детства героини. Конечно, можно было пойти по другому пути, но она так не сделала. Значит, нужно оправдывать ее выбор.

Мне симпатичная эта героиня. Она не теряет веры, что все будет хорошо. Она до последнего пытается быть счастливой, цепляюсь за любую возможность. И это стремление к счастью ее во многом оправдывает.

Актриса Ирина Таранник / "Незабытая" / пресс-служба канала Украина

Отрицательных героинь сложнее играть, чем положительных?

Я в жизни положительный персонаж и играю таких же женщин. Не могу сказать, что я агнец божий, но, в общем-то, приличный человек. А когда ты не понимаешь, почему героиня поступает иначе и тебе нужно ее сыграть, это намного интереснее, чувствуешь, что идет работа! Я обожаю такие моменты, особенно когда мне предлагают роль в комедийных сериалах.

Считается, что комедийный персонаж самый сложный. Ведь не так просто рассмешить зрителя.

Наш режиссер в первый же съемочный день мне сказал: «Так ты комедийная актриса!»

Дело в том, что в сериале я играю девушку с характером, который не похож на мой, но чтобы не делать ее злодейкой, приходится привносить юмор и облегчать какие-то моменты.

Актриса Ирина Таранник / "Незабытая" / пресс-служба канала Украина

Чему вы научились, работая над ролью?

Моя героиня две серии из четырех находится в состоянии алкогольного опьянения. И первое, что услышал от меня режиссер: «Я не умею играть пьяную». Как-то не доводилось мне часто делать это в своей работе. И для меня это очень важный нюанс, потому что опасно и не доиграть, и не выглядеть чересчур смешной и комичной в мелодраме.

Я помню, что когда еще училась в институте, нам советовали: «Если твой герой должен выглядеть пьяным, то сыграй человека, который наоборот очень сконцентрирован и предельно ко всему внимателен». Потому что если ты немножко выпил, то начинаешь говорить четче и концентрироваться на каждом движении, чтобы никто не понял, что ты пьян».

Актриса Ирина Таранник / "Незабытая" / пресс-служба канала Украина

Что вам помогает оставаться в хорошем расположении духа, несмотря на разные обстоятельства в жизни?

Моя семья. У меня прекрасный муж, он тоже актер. У нас 4-летняя дочь. Мы с мужем совершенно не публичные люди. Для нас самый большой кайф – приехать после работы домой, закрыться в квартире, зажечь свечи и провести тихий семейный вечер. Это мой основной источник подпитки и вдохновения.

Чего вам и зрителю сегодня не хватает на сцене и в кино?

Вы знаете, какой посыл у мелодрам? Как бы плохо ни складывалась твоя жизнь, будь хорошей, сиди сложа лапки и жди, когда тебя найдет принц и решит все твои проблемы. Мне кажется, что он неверный. Что может увидеть женщина, которая смотрит наши сериалы? От нее в жизни мало что зависит. А ведь это не так. Она должна вгрызаться в свое счастье и бороться за него. Не сидеть сложа лапки, а действовать активно.

Поменьше бы инфантильных историй о том, что «женщина бедная, несчастная и безвольная». Нам не хватает примеров, когда главная героиня сама кует свое счастье. Хочется смотреть сериалы про сильных женщин, чтобы какая-то Ольга или Светлана, у которых не все так просто в жизни, и им приходится самим воспитывать ребенка, не подумали: «Ладно, пройдет пять лет, и мой принц тоже меня найдет». Важно, чтобы каждая женщина вспомнила о своих внутренних ресурсах.

Актриса Ирина Таранник / "Незабытая" / пресс-служба канала Украина

Чтобы она захотела что-то изменить.

Да! Черт возьми, все в моих руках! Мне просто нужно не сидеть и ждать кого-то, а создавать свое счастье здесь и сейчас. Даже в каких-то мелочах. Во всем!

А в данном проекте какой основной посыл?

Не цепляться за прошлое и что бы ты ни натворил в жизни, всегда можно что-то исправить. Не стоит забывать, что жизнь продолжается, впереди много чего удивительного, поэтому не нужно зацикливаться на ошибках, а стараться идти дальше и нести все-таки какой-то свет в этот мир.

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