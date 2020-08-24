Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

24 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Незабытая".

Сериал "Незабытая" расскажет историю о двух девушках, которые влюбились в одного мужчину. Совершив множество ошибок, смогут ли они найти путь к примирению?

Мачеха Лариса и дочка Дана когда-то были очень близки. Вместе они пережили счастливые мгновения, трагические потери и смертельные опасности. Но их семейные отношения рушатся в тот момент, когда Лариса и Дана влюбляются в одного мужчину. Не в силах поделить одного на двоих любимого, из близких друг другу людей они превращаются в заклятых врагов. Одна винит другую в своем горе и сломанной жизни. По какому же пути поведет обеих незабытая обида и жажда мести?

Сериал Незабытая от 24.08.2020 смотрите в 14:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.