Аня Гресь: Для меня комфорт максимально важен!

Эксклюзив 30 ноября 2020 13:32 Александр Кива
Аня Гресь: Для меня комфорт максимально важен!
Актриса Аня Гресь
пресс-служба

Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, значит, нужно создать его при помощи важных деталей!

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К слову, у многих Новый год ассоциируется с комфортом и волшебством. Мы спросили у актрисы шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ани Гресь: как она создает подобную атмосферу у себя дома.

Аня, насколько для тебя важен домашний комфорт?

Дом – это место силы, где ты наполняешься энергией и отдыхаешь. Для меня комфорт максимально важен!

Какие твои секреты создания домашнего уюта?

Я обожаю гирлянды, они висят у нас дома круглосуточно, а не только на Новый год. Люблю вечером включать желтые лампочки – очень уютно и празднично получается.

Ты знакома с концепцией хюге? Как считаешь, украинцы могут повторить правила уютной жизни датчан или этому нужно учиться?

Знакома, но не углублялась. Конечно, мы можем повторить, было бы желание.

Какой твой рецепт идеального ленивого выходного дня дома?

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Валяться в кровати как можно дольше. Потом приготовить завтрак, вместе покушать, ходить весь день в пижаме, смотреть сериалы и пить чай со вкусностями.

Что ты обычно делаешь, когда нет сил или настроения на работу или важные дела?

Сначала пытаюсь взять себя в руки и делать, но потом сдаюсь и ложусь спать. Уже с новыми силами получается все делать быстрее и лучше.

Как спасаешься от осенней хандры в этом сезоне?

Уделяю время себе: иду на массаж, ухаживаю за собой и пью вкусные теплые напитки.

Что такое свое личное хюге для Ани Гресь?

Сидеть под пледом, смотреть сериал, когда руки греет чай, а комнату освещает свет мигающих лампочек.

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