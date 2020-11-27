ТОП-5 сериалов осени от актера Ильи Прокопива

Эксклюзив 27 ноября 2020 23:31 Юлия Крутиева
ТОП-5 сериалов осени от актера Ильи Прокопива

Поздняя осень – самое время проводить теплые домашние вечера за просмотром сериалов!

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Мы спросили у актера сериала «Швидка» на канале НЛО TV Ильи Прокопива: что смотрит он, и что посоветует нам. Впереди выходные – самое время выбрать что-то интересное (и на несколько сезонов!)

«Швидка»

Этот сериал первый в моем списке по многим причинам. Во-первых, это интересная комедия с неожиданным юмором. Во-вторых, это украинский сериал о жизни парамедиков, где показаны их рабочие будни: и смех, и грех, проще говоря. В-третьих, там очень интересные актеры – смотрите, не пожалеете!

«Остаться в живых»

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«Остаться в живых» – классный сериал от LOST, который лично я смотрел его несколько раз (и с удовольствием сейчас пересматриваю). В центре сюжета история пассажиров авиалайнера, который потерпел крушение. Выжившие пассажиры оказались на безлюдном тропическом острове, который полон тайн и опасностей.

«Побег»

Этот сериал о двух братьях, которые вместе оказались за решеткой. Причем, первый попал туда случайно – он не был виновен в том, в чем его обвинили. А его брат Майк оказался в тюрьме, так как хотел его освободить. Теперь у братьев созрел гениальный план побега… Я пересматривал сериал неоднократно – очень затягивает с первых серий.

«Друзья»

«Друзья» – это комедийный сериал, который никогда не потеряет своей актуальности. Обожаю все сезоны, и всех актеров. Смотрю, когда хочется посмеяться, отдохнуть и поностальгировать за атмосферой 90-х.

«Полицейские на велосипедах»

Хочу этой осенью вернутся в детство и посмотреть сериал «Pacific Blue: Полицейские на велосипедах». Знаете, иногда ностальгия хорошо влияет на нас. Да и хороших сериалов намного больше чем пять! Те, что в моем списке ТОП-5 – для меня уже в некотором роде классика.

Советую следить за новинками в этой сфере и за оценками сериала. Всем хороших просмотров!

Напомним,

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