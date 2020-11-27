ТОП-5 сериалов осени от актера Ильи Прокопива
Поздняя осень – самое время проводить теплые домашние вечера за просмотром сериалов!
«Швидка»
Этот сериал первый в моем списке по многим причинам. Во-первых, это интересная комедия с неожиданным юмором. Во-вторых, это украинский сериал о жизни парамедиков, где показаны их рабочие будни: и смех, и грех, проще говоря. В-третьих, там очень интересные актеры – смотрите, не пожалеете!
«Остаться в живых»
«Побег»
Этот сериал о двух братьях, которые вместе оказались за решеткой. Причем, первый попал туда случайно – он не был виновен в том, в чем его обвинили. А его брат Майк оказался в тюрьме, так как хотел его освободить. Теперь у братьев созрел гениальный план побега… Я пересматривал сериал неоднократно – очень затягивает с первых серий.
«Друзья»
«Друзья» – это комедийный сериал, который никогда не потеряет своей актуальности. Обожаю все сезоны, и всех актеров. Смотрю, когда хочется посмеяться, отдохнуть и поностальгировать за атмосферой 90-х.
«Полицейские на велосипедах»
Хочу этой осенью вернутся в детство и посмотреть сериал «Pacific Blue: Полицейские на велосипедах». Знаете, иногда ностальгия хорошо влияет на нас. Да и хороших сериалов намного больше чем пять! Те, что в моем списке ТОП-5 – для меня уже в некотором роде классика.
Советую следить за новинками в этой сфере и за оценками сериала. Всем хороших просмотров!
Напомним,