Андрей Шабанов: Знаю, как не разбаловать детей на праздники

Телеведущий Андрей Шабанов поделился мечтами своих дочерей и объяснил, почему всё еще находится в поиске рецепта от детской избалованности.

Андрей, каких подарков на Новый год ждут ваши дети?

Я с большим удовольствием подарил бы своим детям на Новый год и Рождество свою безграничную любовь, но они отказываются, говорят, что так много, как любовь, им не нужно, а вот нового Iphone будет достаточно.

Много об этом думаю, и, кажется, что дети, мои как минимум, ценности вещей не понимают, ибо всё, чего они хотят, – у них есть. Они всё и всегда получают. Может, не сразу, но получают. В этом плане я в замешательстве и в перманентном поиске ответа на вопрос: “Правильно ли я поступаю?”.

А сами вы о каких подарках мечтали в детстве?

Я рос в 90-х и мало что имел, честно говоря. Это создавало во мне мотивацию получить всё необходимое. Если было что-то, чего не могли дать мне родители, я понимал, что должен получить это сам. Это позволило мне осознать, что всё реально зависит от меня, а у моих детей такого стремления не будет. Или я просто не знаю, как его искусственно создать.

Мои дети, конечно же, имеют свой перечень желаний. Соня мечтает, чтобы мы переехали в новый дом, где у нее будет комната побольше. У неё и сейчас своя есть, но ей хотелось бы побольше. У Сони комната есть и у Маши, а у меня нет. Скоро уже, наверное, даже у Леры (Лера Бородина - жена Андрея Шабанова, - прим. ред.) своя будет, а я как человек аскетичный и непривередливый буду спать на полу в гостинной (улыбается).

Маша хочет автобус Барби. Но мы договорились, что я куплю ей этот автобус, когда она научится считать до ста. Год прошел, а до ста она так и не научилась считать, потому автобус Барби она не получает. Но и тут она нашла выход из ситуации и решила, что этот автобус попросит у Деда Мороза. Она-то не знает нашу с вами страшную тайну про Деда Мороза, а Соня вот знает, но продолжает пользоваться таким приемом. Боюсь, и в 20 лет будет такая ситуация, что “У Деда Мороза я попрошу вот это, а у вас, мама с папой, вот это”.

Более того, когда выдвигаешь к детям требование по одному празднику, то они такие: “Ну, если не на Новый год, то хочу этот подарок на День рождения”.

И венцом этого всего стала просьба Маши, что на Новый год она хочет в Турцию или на Мальдивы. Понимаете? Тоже мне – олигархиня lite.

Как тогда не разбаловать детей?

Ситуация тупиковая. Чтобы у детей была мотивация стремиться, им нужно чего-то не додавать, но с другой стороны, если у тебя есть возможность это дать, то странно детей ограничивать. Если вы уже разобрались с этим вопросом и прошли это на своем примере, то напишите, пожалуйста, мне в Instagram, чтобы я тоже знал. Двадцатилетним теоретикам со своими курсами и марафонами о воспитании детей просьба не беспокоить.

Какие новогодние традиции есть в вашей семье?

В нашем доме я не участвую в процессе создания всей этой новогодней атмосферы, как правило. Это всё делают девочки во главе с Лерой, вот вместе они и идут на штурм ёлки с игрушками. Меня привлекают только тогда, когда нужна грубая мужская сила, например: “Папа, принеси ёлку”. И тогда я достаю искусственную из гаража или 31 декабря в 17:00 еду на рынок и забираю самое вменяемое дерево. Хотя этот год стал исключением – дети попросили принести праздник в дом значительно раньше, но на этом моя праздничная роль заканчивается.

Напомним,