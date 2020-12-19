Андрей Шабанов: Знаю, как не разбаловать детей на праздники
Телеведущий Андрей Шабанов поделился мечтами своих дочерей и объяснил, почему всё еще находится в поиске рецепта от детской избалованности.
Андрей, каких подарков на Новый год ждут ваши дети?
Много об этом думаю, и, кажется, что дети, мои как минимум, ценности вещей не понимают, ибо всё, чего они хотят, – у них есть. Они всё и всегда получают. Может, не сразу, но получают. В этом плане я в замешательстве и в перманентном поиске ответа на вопрос: “Правильно ли я поступаю?”.
А сами вы о каких подарках мечтали в детстве?
Я рос в 90-х и мало что имел, честно говоря. Это создавало во мне мотивацию получить всё необходимое. Если было что-то, чего не могли дать мне родители, я понимал, что должен получить это сам. Это позволило мне осознать, что всё реально зависит от меня, а у моих детей такого стремления не будет. Или я просто не знаю, как его искусственно создать.
Мои дети, конечно же, имеют свой перечень желаний. Соня мечтает, чтобы мы переехали в новый дом, где у нее будет комната побольше. У неё и сейчас своя есть, но ей хотелось бы побольше. У Сони комната есть и у Маши, а у меня нет. Скоро уже, наверное, даже у Леры (Лера Бородина - жена Андрея Шабанова, - прим. ред.) своя будет, а я как человек аскетичный и непривередливый буду спать на полу в гостинной (улыбается).
Маша хочет автобус Барби. Но мы договорились, что я куплю ей этот автобус, когда она научится считать до ста. Год прошел, а до ста она так и не научилась считать, потому автобус Барби она не получает. Но и тут она нашла выход из ситуации и решила, что этот автобус попросит у Деда Мороза. Она-то не знает нашу с вами страшную тайну про Деда Мороза, а Соня вот знает, но продолжает пользоваться таким приемом. Боюсь, и в 20 лет будет такая ситуация, что “У Деда Мороза я попрошу вот это, а у вас, мама с папой, вот это”.
Более того, когда выдвигаешь к детям требование по одному празднику, то они такие: “Ну, если не на Новый год, то хочу этот подарок на День рождения”.
И венцом этого всего стала просьба Маши, что на Новый год она хочет в Турцию или на Мальдивы. Понимаете? Тоже мне – олигархиня lite.
Как тогда не разбаловать детей?
Ситуация тупиковая. Чтобы у детей была мотивация стремиться, им нужно чего-то не додавать, но с другой стороны, если у тебя есть возможность это дать, то странно детей ограничивать. Если вы уже разобрались с этим вопросом и прошли это на своем примере, то напишите, пожалуйста, мне в Instagram, чтобы я тоже знал. Двадцатилетним теоретикам со своими курсами и марафонами о воспитании детей просьба не беспокоить.
Какие новогодние традиции есть в вашей семье?
Напомним,