Главный новогодний концерт столицы покажут на телеканале «Киев»

18 декабря 2020 11:15 Александр Кива
Главный новогодний концерт столицы покажут на телеканале «Киев»
Главный новогодний концерт столицы покажут на телеканале «Киев»
пресс-служба

По традиции, «Киев» каждый год транслировал в своем эфире выступления украинских артистов и музыкантов, которые организовывал город на сцене возле главной новогодней елки страны.

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Но поскольку в этом году из-за пандемии они были отменены, миссию их  организации взял на себя коммунальный столичный телеканал «Киев». Так было, например, с концертами на День Киева и День независимости.

И на этот раз на телеканале «Киев» решили также не оставлять киевлян без праздничного музыкального подарка на новогодние праздники. Поэтому в телецентре поставили сцену, организовали яркое световое шоу и пригласили звезд украинского шоубизнеса – как уже давно состоявшихся, так и молодых, но ставших уже очень популярными. 

В программе музыкального новогоднего марафона несколько песен от украинской звезды Русланы Лыжичко, группы «Фиолет», участника «Голоса країни» Gorim. Харизматичный и романтичный музыкант из Грузии Gio, который уже много лет живет и творит в Украине, представил несколько композиций из своего недавно вышедшего LP-альбом «Higher». Причем одна песня в телеэфире прозвучит впервые.

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Panchyshyn, который написал музыку для заставки новостийной программы телеканала «Київ. NewsRoom», исполнил три композиции из своего дебютного альбома «Ти робиш мене кращим». Также зрители услышат две премьеры в исполнении музыканта из его нового альбома.

Многие музыканты впервые оказались в новом телецентре канала, в который он переехал в этом году, так что параллельно им устроили еще и экскурсию. Они признались, что устроить концерт фактически в офисном помещении им показалось креативным. Впрочем, благодаря концертному агентству Smena звук и свет удалось организовать на высшем уровне.

Трансляция музыкального марафона запланирована на новогоднюю ночь. Начало в 23 часа 31 декабря, а завершится концерт уже в следующем году -  в 2 часа ночи 1 января.

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