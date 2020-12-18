Главный новогодний концерт столицы покажут на телеканале «Киев»
По традиции, «Киев» каждый год транслировал в своем эфире выступления украинских артистов и музыкантов, которые организовывал город на сцене возле главной новогодней елки страны.
И на этот раз на телеканале «Киев» решили также не оставлять киевлян без праздничного музыкального подарка на новогодние праздники. Поэтому в телецентре поставили сцену, организовали яркое световое шоу и пригласили звезд украинского шоубизнеса – как уже давно состоявшихся, так и молодых, но ставших уже очень популярными.
В программе музыкального новогоднего марафона несколько песен от украинской звезды Русланы Лыжичко, группы «Фиолет», участника «Голоса країни» Gorim. Харизматичный и романтичный музыкант из Грузии Gio, который уже много лет живет и творит в Украине, представил несколько композиций из своего недавно вышедшего LP-альбом «Higher». Причем одна песня в телеэфире прозвучит впервые.
Многие музыканты впервые оказались в новом телецентре канала, в который он переехал в этом году, так что параллельно им устроили еще и экскурсию. Они признались, что устроить концерт фактически в офисном помещении им показалось креативным. Впрочем, благодаря концертному агентству Smena звук и свет удалось организовать на высшем уровне.
Трансляция музыкального марафона запланирована на новогоднюю ночь. Начало в 23 часа 31 декабря, а завершится концерт уже в следующем году - в 2 часа ночи 1 января.