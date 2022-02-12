Хищник: ТОП-5 фактов о фильме
В субботу в 22:05 на телеканале 2+2 покажут культовый американский фантастический боевик «Хищник» режиссера Шейном Блэком. Главные роли исполнили Бойд Холбрук, Оливия Манн, Джейкоб Трамбле, Ивонн Страховски.
ТОП-5 интересных фактов о фильме в подборке от TV.UA.
1. Арнольд Шварценеггер отказался сниматься в новой части «Хищника». Актер сыграл в первом фильме франшизы в 1987 году.
2. На роль Куина претендовал Бенисио Дель Торо, но из-за несогласованности рабочих графиков его пришлось заменить.
3. Режиссер Шейн Блэк также стал сценаристом картины. Ранее Блэк исполнил роль Хокинса в первой части «Хищника» 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.
4. Режиссер решил использовать компьютерную графику по минимуму. Он отдал предпочтение практическим спецэффектам, гриму и костюмам, благодаря чему первый «Хищник» стал легендарным.
5. Костюм Хищника сделали из легкой пены, но его вес все равно достигал почти 30 кг.
Смотрите фильм «Хищник» на канале 2+2 в субботу, 12 февраля, в 22:05.