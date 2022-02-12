В субботу в 22:05 на телеканале 2+2 покажут культовый американский фантастический боевик «Хищник» режиссера Шейном Блэком. Главные роли исполнили Бойд Холбрук, Оливия Манн, Джейкоб Трамбле, Ивонн Страховски.

По сюжету, бывший военный обнаруживает на Земле злобную инопланетную расу, но никто не верит, что эти твари существуют. Его сын-аутист становится ключевой фигурой в схватке с хищниками, поскольку мальчик невероятно быстро учит языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

Хищник: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

ТОП-5 интересных фактов о фильме в подборке от TV.UA.

1. Арнольд Шварценеггер отказался сниматься в новой части «Хищника». Актер сыграл в первом фильме франшизы в 1987 году.

2. На роль Куина претендовал Бенисио Дель Торо, но из-за несогласованности рабочих графиков его пришлось заменить.

Главный герой фильма "Хищник" / пресс-служба канала 2+2

3. Режиссер Шейн Блэк также стал сценаристом картины. Ранее Блэк исполнил роль Хокинса в первой части «Хищника» 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.

4. Режиссер решил использовать компьютерную графику по минимуму. Он отдал предпочтение практическим спецэффектам, гриму и костюмам, благодаря чему первый «Хищник» стал легендарным.

5. Костюм Хищника сделали из легкой пены, но его вес все равно достигал почти 30 кг.

Хищник: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

Смотрите фильм «Хищник» на канале 2+2 в субботу, 12 февраля, в 22:05.