Хищник: ТОП-5 фактов о фильме

Эксклюзив 12 февраля 2022 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хищник: ТОП-5 фактов о фильме
Хищник: ТОП-5 фактов о фильме
пресс-служба канала 2+2

В субботу в 22:05 на телеканале 2+2 покажут культовый американский фантастический боевик «Хищник» режиссера Шейном Блэком. Главные роли исполнили Бойд Холбрук, Оливия Манн, Джейкоб Трамбле, Ивонн Страховски.

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По сюжету, бывший военный обнаруживает на Земле злобную инопланетную расу, но никто не верит, что эти твари существуют. Его сын-аутист становится ключевой фигурой в схватке с хищниками, поскольку мальчик невероятно быстро учит языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

Хищник: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

ТОП-5 интересных фактов о фильме в подборке от TV.UA.

1. Арнольд Шварценеггер отказался сниматься в новой части «Хищника». Актер сыграл в первом фильме франшизы в 1987 году.

2. На роль Куина претендовал Бенисио Дель Торо, но из-за несогласованности рабочих графиков его пришлось заменить.

Главный герой фильма "Хищник" / пресс-служба канала 2+2

3. Режиссер Шейн Блэк также стал сценаристом картины. Ранее Блэк исполнил роль Хокинса в первой части «Хищника» 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.

4. Режиссер решил использовать компьютерную графику по минимуму. Он отдал предпочтение практическим спецэффектам, гриму и костюмам, благодаря чему первый «Хищник» стал легендарным.

5. Костюм Хищника сделали из легкой пены, но его вес все равно достигал почти 30 кг.

Хищник: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

Смотрите фильм «Хищник» на канале 2+2 в субботу, 12 февраля, в 22:05.

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