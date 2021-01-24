Победительница МастерШеф-10 Яна Балог: Я привыкла обходиться без черных фартуков

Никто, в том числе и она сама, не верил, что именно Яна Балог победит в шоу «МастерШеф-10» (СТБ). Но если поступать по велению сердца и не бояться рисковать, судьба обязательно подарит шанс.

Вам перезвонят

Яна, чем занялись после того, как закончился проект?

Сразу скажу: отдохнуть не удалось. На неделю съездила домой, в Мукачево, побыла с родными, которых не видела три месяца. А потом вернулась в Киев, потому что мне надо многому научиться и не хочется терять времени.

Какие дела ждали вас в столице?

Я работаю в одном израильском ресторане современной восточной кухни. Еще планирую запустить свое производство конфет. Но этому надо посвятить много времени, которого у меня нет. Если найду человека, с которым можно будет делать бизнес, прекрасно.

В этот ресторан вас пригласили после проекта?

Нет, попала туда еще до «МастерШефа». До этого в течение двух месяцев, как только приехала в Киев, работала еще в трех заведениях, чтобы ознакомиться с разными структурами кухонь, ведь каждая имеет свои правила и особенности. Это дало мне право в израильском ресторане сказать, что имею опыт работы, но я умолчала, какой именно. (Смеется.) Очень хотела туда попасть! Это заведение мирового уровня с филиалами в Берлине, Барселоне и Нью-Йорке.

Наверняка не всем желающим удается устроиться на работу в такой крутой ресторан, не будучи профи.

Везение здесь тоже сыграло определенную роль. Четно признаюсь, сама была в шоке от того, что меня взяли. Но после этого поняла: не важно, какой у тебя стаж работы, главное, показать, что ты умеешь, и продемонстрировать старание. У меня был один день, чтобы себя проявить. За мной закрепили человека, который вводил в курс дела. Вечером моя куратор сказала: «Ты мне очень понравилась. Я дам твой номер шефу, он перезвонит». Стандартная фраза – «Вам перезвонят». (Смеется.) Потому не особо рассчитывала на успех. А через два дня шеф написал, чтобы в понедельник я выходила на работу. Никаких дипломов, сертификатов никто не требовал. Это было очень приятно.

Сама себя оставила на второй год

Никто на проекте не думал, что именно вы сможете победить – слишком неуверенной в себе были. После съемок уверенности прибавилось?

Лично я во время проекта чувствовала, что становлюсь сильнее. Но люди вряд ли это замечали, потому что никогда не рассказывала на камеру о своих идеях. Да и хвалить себя не умею. Вот и не считали меня конкуренткой. Хотя в то, что смогу выиграть, и сама не очень верила. Просто делала то, что умела, и старалась оставаться на проекте как можно дольше.

Все говорят о том, что у меня было меньше всего черных фартуков за сезон и что это несправедливо. Ничего удивительного! За шесть лет учебы в медицинском университете я сдала всего два экзамена! Считаю так: зачем идти на сессию, если можно хорошо учиться на протяжении года и получить все автоматом? А черные фартуки на «МастерШеф» – это тоже своего рода экзамен.

Не жалеете, что шесть лет, по сути, потеряли?

Жалеет моя мама. (Смеется.) Я – нет. Это моя жизнь, и рада, что сложилась она именно так. В университете было классно, получила там хороший жизненный опыт. Не сомневаюсь: то, чему научилась, мне обязательно пригодится в жизни не раз. Пока была на проекте, проскальзывали мысли о том, чтобы все же пройти интернатуру – тогда диплом не пропадет. А сейчас об этом даже не думаю. Следующий учебный год в интернатуре начнется в августе. Доживу до этого момента и посмотрю, будет ли у меня желание и время.

Учеба вам давалась легко, а поступление?

Чизкейк с сюрпризом

Ой, это очень интересная история. Я поступила на платное отделение, потому что на бюджет набирали 80 человек, а я была 86-й. Проучилась год и узнала, что количество бюджетных мест увеличилось до ста. Думаю, вот обидно! Если бы в этом году поступала, училась бы бесплатно. 12 тыс. грн в год за университет – это серьезная сумма для моей мамы, которая одна воспитывает нас с сестрой. И я решила перепоступить – то есть снова пойти на первый курс! Конечно, рисковая затея. Не факт, что в этот раз хватило бы баллов на бюджет. Но мне повезло. Правда, потеряла год, зато сэкономила маме денег – это для меня гораздо важнее. Кстати, оказалось, что и с новыми однокурсниками мне намного комфортнее, чем с предыдущими. Так что все, что делается в жизни, к лучшему. Иногда стоит рискнуть.

И часто рискуете? Может, у вас есть какие-то экстремальные увлечения?

Из увлечений у меня – разве что занятия спортом. Раньше ходила в зал, сейчас больше нравится бегать. И в горы ходить люблю – я же из Закарпатья! Серьезных высот не покоряла. На Говерлу должна была подняться летом, а вместо того поехала на «МастерШеф». (Смеется.) Зато облазила все горы в окрестностях.

Как планируете распорядиться денежным призом?

На самом деле 300 тыс. грн не такие уж большие деньги, чтобы строить на них серьезные планы. Аренда квартиры во Франции стоит около 1 тыс. евро в месяц, а мне там придется жить минимум два. А еще после этого очень хочу поехать на стажировку в Испанию – знаю даже, в какое именно заведение. Я готова учиться у самых лучших, чтобы работать в высокой кухне.

С кем из коллег по проекту продолжаете общаться?

Хорошие отношения у меня остались со всеми, но часто созваниваться, а тем более встречаться не получается – у каждого своя жизнь, все заняты. Пожалуй, чаще всего с Лешей Жидких общаюсь. Он искренний, душевный человек, очень мне импонирует.

Что, кроме победы, вам дал «МастерШеф»?

Когда ехала на проект, мне все говорили, что ничего не получится, что только лишний раз расстроюсь и что лучше оставаться кулинаром на своей собственной кухне. Я сказала: «Ну ок. Не получится – так не получится. Значит, побуду там и успокоюсь». Теперь понимаю: надо всегда прислушиваться к своему сердцу, и ты обязательно сделаешь правильный шаг.

Если бы устраивали с подружками девичник, что вкусненького приготовили бы?

Последние пару лет я отмечаю с подружками Новый год, и они постоянно заказывают мне чизкейк. Чтобы один и тот же десерт не надоедал, я каждый раз стараюсь его как-нибудь разнообразить: то с арахисом делаю, то с тремя видами шоколада или с печеньем «Орео». Девочки от чизкейка просто без ума!

Текст: Людмила Козаренко