Победительница МастерШеф-10 Яна Балог: Я привыкла обходиться без черных фартуков
Никто, в том числе и она сама, не верил, что именно Яна Балог победит в шоу «МастерШеф-10» (СТБ). Но если поступать по велению сердца и не бояться рисковать, судьба обязательно подарит шанс.
Вам перезвонят
Яна, чем занялись после того, как закончился проект?
Какие дела ждали вас в столице?
Я работаю в одном израильском ресторане современной восточной кухни. Еще планирую запустить свое производство конфет. Но этому надо посвятить много времени, которого у меня нет. Если найду человека, с которым можно будет делать бизнес, прекрасно.
В этот ресторан вас пригласили после проекта?
Нет, попала туда еще до «МастерШефа». До этого в течение двух месяцев, как только приехала в Киев, работала еще в трех заведениях, чтобы ознакомиться с разными структурами кухонь, ведь каждая имеет свои правила и особенности. Это дало мне право в израильском ресторане сказать, что имею опыт работы, но я умолчала, какой именно. (Смеется.) Очень хотела туда попасть! Это заведение мирового уровня с филиалами в Берлине, Барселоне и Нью-Йорке.
Наверняка не всем желающим удается устроиться на работу в такой крутой ресторан, не будучи профи.
Везение здесь тоже сыграло определенную роль. Четно признаюсь, сама была в шоке от того, что меня взяли. Но после этого поняла: не важно, какой у тебя стаж работы, главное, показать, что ты умеешь, и продемонстрировать старание. У меня был один день, чтобы себя проявить. За мной закрепили человека, который вводил в курс дела. Вечером моя куратор сказала: «Ты мне очень понравилась. Я дам твой номер шефу, он перезвонит». Стандартная фраза – «Вам перезвонят». (Смеется.) Потому не особо рассчитывала на успех. А через два дня шеф написал, чтобы в понедельник я выходила на работу. Никаких дипломов, сертификатов никто не требовал. Это было очень приятно.
Сама себя оставила на второй год
Никто на проекте не думал, что именно вы сможете победить – слишком неуверенной в себе были. После съемок уверенности прибавилось?
Лично я во время проекта чувствовала, что становлюсь сильнее. Но люди вряд ли это замечали, потому что никогда не рассказывала на камеру о своих идеях. Да и хвалить себя не умею. Вот и не считали меня конкуренткой. Хотя в то, что смогу выиграть, и сама не очень верила. Просто делала то, что умела, и старалась оставаться на проекте как можно дольше.
Все говорят о том, что у меня было меньше всего черных фартуков за сезон и что это несправедливо. Ничего удивительного! За шесть лет учебы в медицинском университете я сдала всего два экзамена! Считаю так: зачем идти на сессию, если можно хорошо учиться на протяжении года и получить все автоматом? А черные фартуки на «МастерШеф» – это тоже своего рода экзамен.
Не жалеете, что шесть лет, по сути, потеряли?
Жалеет моя мама. (Смеется.) Я – нет. Это моя жизнь, и рада, что сложилась она именно так. В университете было классно, получила там хороший жизненный опыт. Не сомневаюсь: то, чему научилась, мне обязательно пригодится в жизни не раз. Пока была на проекте, проскальзывали мысли о том, чтобы все же пройти интернатуру – тогда диплом не пропадет. А сейчас об этом даже не думаю. Следующий учебный год в интернатуре начнется в августе. Доживу до этого момента и посмотрю, будет ли у меня желание и время.
Учеба вам давалась легко, а поступление?
Чизкейк с сюрпризом
И часто рискуете? Может, у вас есть какие-то экстремальные увлечения?
Из увлечений у меня – разве что занятия спортом. Раньше ходила в зал, сейчас больше нравится бегать. И в горы ходить люблю – я же из Закарпатья! Серьезных высот не покоряла. На Говерлу должна была подняться летом, а вместо того поехала на «МастерШеф». (Смеется.) Зато облазила все горы в окрестностях.
Как планируете распорядиться денежным призом?
На самом деле 300 тыс. грн не такие уж большие деньги, чтобы строить на них серьезные планы. Аренда квартиры во Франции стоит около 1 тыс. евро в месяц, а мне там придется жить минимум два. А еще после этого очень хочу поехать на стажировку в Испанию – знаю даже, в какое именно заведение. Я готова учиться у самых лучших, чтобы работать в высокой кухне.
С кем из коллег по проекту продолжаете общаться?
Хорошие отношения у меня остались со всеми, но часто созваниваться, а тем более встречаться не получается – у каждого своя жизнь, все заняты. Пожалуй, чаще всего с Лешей Жидких общаюсь. Он искренний, душевный человек, очень мне импонирует.
Что, кроме победы, вам дал «МастерШеф»?
Если бы устраивали с подружками девичник, что вкусненького приготовили бы?
Последние пару лет я отмечаю с подружками Новый год, и они постоянно заказывают мне чизкейк. Чтобы один и тот же десерт не надоедал, я каждый раз стараюсь его как-нибудь разнообразить: то с арахисом делаю, то с тремя видами шоколада или с печеньем «Орео». Девочки от чизкейка просто без ума!
Текст: Людмила Козаренко