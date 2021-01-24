Победительница МастерШеф-10 Яна Балог: Я привыкла обходиться без черных фартуков

Эксклюзив 24 января 2021 15:55 Александр Кива
Победительница МастерШеф-10 Яна Балог: Я привыкла обходиться без черных фартуков
Победительница МастерШеф-10 Яна Балог
пресс-служба

Никто, в том числе и она сама, не верил, что именно Яна Балог победит в шоу «МастерШеф-10» (СТБ). Но если поступать по велению сердца и не бояться рисковать, судьба обязательно подарит шанс.

Вам перезвонят

Яна, чем занялись после того, как закончился проект? 

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Сразу скажу: отдохнуть не удалось. На неделю съездила домой, в Мукачево, побыла с родными, которых не видела три месяца. А потом вернулась в Киев, потому что мне надо многому научиться и не хочется терять времени. 

Какие дела ждали вас в столице? 

Я работаю в одном израильском ресторане современной восточной кухни. Еще планирую запустить свое производство конфет. Но этому надо посвятить много времени, которого у меня нет. Если найду человека, с которым можно будет делать бизнес, прекрасно.

В этот ресторан вас пригласили после проекта?

Нет, попала туда еще до «МастерШефа». До этого в течение двух месяцев, как только приехала в Киев, работала еще в трех заведениях, чтобы ознакомиться с разными структурами кухонь, ведь каждая имеет свои правила и особенности. Это дало мне право в израильском ресторане сказать, что имею опыт работы, но я умолчала, какой именно. (Смеется.) Очень хотела туда попасть! Это заведение мирового уровня с филиалами в Берлине, Барселоне и Нью-Йорке. 

Наверняка не всем желающим удается устроиться на работу в такой крутой ресторан, не будучи профи. 

Везение здесь тоже сыграло определенную роль. Четно признаюсь, сама была в шоке от того, что меня взяли. Но после этого поняла: не важно, какой у тебя стаж работы, главное, показать, что ты умеешь, и продемонстрировать старание. У меня был один день, чтобы себя проявить. За мной закрепили человека, который вводил в курс дела. Вечером моя куратор сказала: «Ты мне очень понравилась. Я дам твой номер шефу, он перезвонит». Стандартная фраза – «Вам перезвонят». (Смеется.) Потому не особо рассчитывала на успех. А через два дня шеф написал, чтобы в понедельник я выходила на работу. Никаких дипломов, сертификатов никто не требовал. Это было очень приятно. 

Сама себя оставила на второй год 

Никто на проекте не думал, что именно вы сможете победить – слишком неуверенной в себе были. После съемок уверенности прибавилось? 

Лично я во время проекта чувствовала, что становлюсь сильнее. Но люди вряд ли это замечали, потому что никогда не рассказывала на камеру о своих идеях. Да и хвалить себя не умею. Вот и не считали меня конкуренткой. Хотя в то, что смогу выиграть, и сама не очень верила. Просто делала то, что умела, и старалась оставаться на проекте как можно дольше.

Все говорят о том, что у меня было меньше всего черных фартуков за сезон и что это несправедливо. Ничего удивительного! За шесть лет учебы в медицинском университете я сдала всего два экзамена! Считаю так: зачем идти на сессию, если можно хорошо учиться на протяжении года и получить все автоматом? А черные фартуки на «МастерШеф» – это тоже своего рода экзамен. 

Не жалеете, что шесть лет, по сути, потеряли?

Жалеет моя мама. (Смеется.) Я – нет. Это моя жизнь, и рада, что сложилась она именно так. В университете было классно, получила там хороший жизненный опыт. Не сомневаюсь: то, чему научилась, мне обязательно пригодится в жизни не раз. Пока была на проекте, проскальзывали мысли о том, чтобы все же пройти интернатуру – тогда диплом не пропадет. А сейчас об этом даже не думаю. Следующий учебный год в интернатуре начнется в августе. Доживу до этого момента и посмотрю, будет ли у меня желание и время.

Учеба вам давалась легко, а поступление? 

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Ой, это очень интересная история. Я поступила на платное отделение, потому что на бюджет набирали 80 человек, а я была 86-й. Проучилась год и узнала, что количество бюджетных мест увеличилось до ста. Думаю, вот обидно! Если бы в этом году поступала, училась бы бесплатно. 12 тыс. грн в год за университет – это серьезная сумма для моей мамы, которая одна воспитывает нас с сестрой. И я решила перепоступить – то есть снова пойти на первый курс! Конечно, рисковая затея. Не факт, что в этот раз хватило бы баллов на бюджет. Но мне повезло. Правда, потеряла год, зато сэкономила маме денег – это для меня гораздо важнее. Кстати, оказалось, что и с новыми однокурсниками мне намного комфортнее, чем с предыдущими. Так что все, что делается в жизни, к лучшему. Иногда стоит рискнуть.

Чизкейк с сюрпризом

И часто рискуете? Может, у вас есть какие-то экстремальные увлечения? 

Из увлечений у меня – разве что занятия спортом. Раньше ходила в зал, сейчас больше нравится бегать. И в горы ходить люблю – я же из Закарпатья! Серьезных высот не покоряла. На Говерлу должна была подняться летом, а вместо того поехала на «МастерШеф». (Смеется.) Зато облазила все горы в окрестностях. 

Как планируете распорядиться денежным призом? 

На самом деле 300 тыс. грн не такие уж большие деньги, чтобы строить на них серьезные планы. Аренда квартиры во Франции стоит около 1 тыс. евро в месяц, а мне там придется жить минимум два. А еще после этого очень хочу поехать на стажировку в Испанию – знаю даже, в какое именно заведение. Я готова учиться у самых лучших, чтобы работать в высокой кухне.

С кем из коллег по проекту продолжаете общаться? 

Хорошие отношения у меня остались со всеми, но часто созваниваться, а тем более встречаться не получается – у каждого своя жизнь, все заняты. Пожалуй, чаще всего с Лешей Жидких общаюсь. Он искренний, душевный человек, очень мне импонирует. 

Что, кроме победы, вам дал «МастерШеф»?

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Когда ехала на проект, мне все говорили, что ничего не получится, что только лишний раз расстроюсь и что лучше оставаться кулинаром на своей собственной кухне. Я сказала: «Ну ок. Не получится – так не получится. Значит, побуду там и успокоюсь». Теперь понимаю: надо всегда прислушиваться к своему сердцу, и ты обязательно сделаешь правильный шаг.

Если бы устраивали с подружками девичник, что вкусненького приготовили бы?

Последние пару лет я отмечаю с подружками Новый год, и они постоянно заказывают мне чизкейк. Чтобы один и тот же десерт не надоедал, я каждый раз стараюсь его как-нибудь разнообразить: то с арахисом делаю, то с тремя видами шоколада или с печеньем «Орео». Девочки от чизкейка просто без ума!

Текст: Людмила Козаренко

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