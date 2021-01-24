Кейт Миддлтон: любимица королевы

9 января герцогиня Кембриджская отпраздновала день рождения. Дата не круглая – 39 лет. Но у нее настолько богатая событиями жизнь – в том числе, и последний год, что итоги напрашиваются сами собой.

Как отказать Елизавете II

Главное достижение Кейт, безусловно, – то, что она стала членом королевской семьи. По поводу того, как ей это удалось, существуют разные версии. Одна из них – будущая герцогиня влюбилась в принца Уильяма в 14-летнем возрасте, увидев его в СМИ, и решила во что бы то ни стало женить на себе. Именно поэтому поступила в Сент-Эндрюсский университет, где собирался учиться объект ее мечты, а не в Эдинбургский, как планировала изначально. Ну а там уже дело техники: Кейт прикладывала все усилия, чтобы обратить на себя внимание принца. Например, заявилась на очередной университетский вечер в просвечивающем платье, которое демонстрировало точеную фигуру, а заодно и нижнее белье…

По мнению Роберта Лейси, который именует себя «экспертом британской королевской семьи» и пишет книгу «Битва братьев» о принцах Уильяме и Гарри, Кэтрин проявила изобретательность и прозорливость, охмуряя будущего мужа. Самым удачным ее ходом было отказаться от приглашения вместе встретить Рождество – в Сандрингеме, где в этот праздник традиционно собирается родня. Это была высочайшая честь: туда допускаются только члены королевской семьи, но для девушки внука Елизавета II сделала исключение. Однако мудрая Кейт заявила кавалеру, что не считает это возможным – они ведь даже не обручены. Парочка рассорилась и разбежалась. А когда спустя пару месяцев Уильям уговорил любимую вернуться, заодно пообещал на ней жениться…

Факты, которые раскопал Лейси, поспешила опровергнуть некая школьная подружка Кейт. Та уверяет, что у Миддлтон никогда не было идеи-фикс выйти замуж за принца – она просто влюбилась.

Впрочем, во всей этой истории имеет значение даже не тот факт, что дочка бывшего авиадиспетчера и стюардессы из Беркшира сумела охмурить наследника престола (много ума для этого не надо – достаточно прозрачного платья). Куда важнее то, что она очаровала саму королеву…

Само очарование

Елизавета II известна своим твердым, непреклонным характером. В свое время она невзлюбила невестку – принцессу Диану, которая предпочитала жить во дворце по своим правилам. Терпеть не может нынешнюю жену принца Чарльза – Камиллу Паркер Боулз: считает ее «безнравственной женщиной» и не упускает случая демонстративно проигнорировать. Была не в восторге от всех пассий внука Гарри, но особенно ее раздражала Меган Маркл (к чему это привело – все знают). И только Кейт – покорная, рассудительная, сдержанная, скромная, с безупречными манерами, где надо – неприметная, а при необходимости – умеющая принять на себя удар, стала отрадой для королевы. Кэтрин приняла все правила игры. Если что-то не нравится, умело это скрывает. Если чего-то не умеет – учится. Например, ораторскому мастерству: после свадьбы занималась с преподавателем по сценической речи и логопедом, чтобы свободно общаться с публикой.

По большому счету, только один раз (яркие ногти или платье чуть короче, чем положено по протоколу, не в счет) Елизавета была категорична по отношению к ней, запретив рожать четвертого ребенка. Да и то не со зла: малыш поглотит внимание Кейт, и тогда она не сможет в полной мере выполнять свои обязанности. А их много – приходится работать и за себя, и за сбежавшую из дворца Меган Маркл.

Однако герцогиня Кембриджская не жалуется (что тоже импонирует королеве). Иногда, по слухам, из-за переутомления бывает немного раздражительной, но ни на детях, ни на прислуге не срывается. Безропотно посещает важные для королевского двора мероприятия или колесит с дипломатическими турами по миру (вернее, колесила – до пандемии). Учится вместе с детьми создавать изделия из керамики. Пересаживает цветы. Фотографирует. Встречается со студентами Университета Дерби, чтобы узнать, как COVID-19 повлиял на их жизнь и какие меры предпринимаются для поддержки их психического здоровья. Едет в садовый центр Норфолка, дабы убедиться, что владельцы предпринимают все меры ради безопасности клиентов. В лондонском парке выступает перед волонтерами, которые работают с семьями, пострадавшими во время пандемии и нуждающимися в поддержке, а в благотворительной организации Tommy's – с мамочками, пережившими выкидыши или преждевременные роды. Или открывает инициированную ею фотовыставку, рассказывающую о том, как британцы стойко переносят пандемию.

И когда королева говорит о ней «моя любимица», ни у кого не возникает недоумения, почему любимица и с какой стати именно она.

Все ради нее

Кэтрин не просто заслужила расположение Елизаветы II. Она стала самым популярным членом королевской семьи (разумеется, после королевы) не только в Великобритании, но и во всем мире. Всем импонирует ее демократичность. Кейт ведет себя как самая обычная леди: водит сына в школу, ходит в супермаркет, носит платье Zara за 10 фунтов стерлингов (около 370 грн) и запросто может полететь в Шотландию бюджетным рейсом.

Кажется, скоро ее будут рассматривать под микроскопом, чтобы найти хоть какой-то изъян. Но вряд ли обнаружат. Все, что смог сказать о ней, например, спец по языку тела, так это то, что Кейт взяла на себя в семье главную роль. Никаких тайных умыслов в ее движениях он не обнаружил.

Так что когда речь заходит о том, кому 94-летняя Елизавета передаст полномочия, решив уйти на пенсию, многие называют не ее сына – принца Чарльза, а внука Уильяма. Потому что за каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. И вряд ли Чарльз с Камиллой смогут произвести в туре по Пакистану такой фурор, как это удалось в 2019-м Уильяму и Кэтрин.

Королева всячески демонстрирует симпатию к старшему внуку и его жене. Она даже отменила строгий регламент раздачи титулов, введенный еще ее дедушкой Георгом V. И все для того, чтобы отпрыски любимой Кейт – Джордж, Шарлотта и Луи – могли именоваться принцами и принцессой. Ведь согласно правилам этот титул раньше могли носить только дети и внуки венценосной особы – правнукам он не полагался…

Подготовила Инна Смирнова / журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ.