Олег Винник: Важно творить, а не вытворять

22 января 2021 21:30 Юлия Крутиева
Олег Винник: Важно творить, а не вытворять
Певец Олег Винник
instagram.com/olegg.vynnyk

26 января в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Олег Винник.

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Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • «Пока умный думает, дурак уже делает» — весьма поучительная пословица. Думать, а потом действовать — беспроигрышный вариант». Золотые слова принадлежат главному герою нашего номера, певцу Олегу Виннику, который 24 января сел в тренерское кресло музыкального талант-шоу «Голос країни» канала «1+1». Перехватив Олега за кулисами, «ТОП» расспросил артиста о новом для него амплуа, методах работы и жизненных приоритетах.
  • В декабре стриминг Netflix угостил подписчиков кулинарным шоу «Лучшие объедки на свете!». Главная мысль шоу - «остатки сладки», и из них можно сварганить нечто изысканное, особенно если борешься за $10 000. Вдохновившись креативным подходом к готовке, «ТОП» собрал коллекцию небанальных food-проектов.
  • 26 января тот, кого фаны сериала «Однажды в сказке» привыкли видеть в образе капитана, выхваченного из истории о Питере Пэне, – актер Колин О'Донохью отпраздновал 40-летие. По этому поводу «ТОП» публикует поздравительную подборку интересных фактов о юбиляре.
  • 26 января звезда популярных сериалов «Бумажный дом» и «Элита» Мария Педраса отметила 25-летие уже в статусе холостячки: девушка рассталась с коллегой Хайме Лоренте спустя два года отношений. Подробности хоть и короткого, но яркого звездного романа ищите в рубрике «ТОП-Стори».
  • Совсем скоро на телеканале «1+1» состоится премьера нового семейного фильма - «100 тысяч минут вместе» производства Студии «Квартал 95». Сюжет сериала знаком абсолютно всем: с наступлением карантина супруги оказываются заперты в своем доме и вынуждены сутки напролет любоваться друг другом… Миссия очевидна: выжить и не развестись! «ТОП» побывал на съемках проекта и готов поделиться эксклюзивными секретами закулисья.
  • В первый день 1981-го советские граждане смотрели по телевизору не традиционную новогоднюю комедию, а немного грустный фильм о военных под названием «О бедном гусаре замолвите слово». Вспоминаем классику и ее путь к признанию в рубрике «ТОП-Ретро».
  • Успех состоит из многих слагаемых – таланта, терпения, харизмы, веры… На последней кто-то держится годами. А потом, уже окрыленный своими достижениями, приходит к нам в редакцию, чтобы поделиться историей собственного успеха. С удовольствием знакомим вас с новыми героями нашего времени!
  • Дух Экстаза, Серебряная Леди, Элли в ночнушке… Какими только забавными прозвищами не обзавелась статуэтка, красующаяся на капоте шикарного «Роллс-Ройса»! Ее прототип – образ любовницы некоего барона. «ТОП» вспомнил эту удивительную историю, тем более есть повод – 110 лет со дня создания культовой эмблемы.
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  • Скажи мне, что читаешь, и я скажу тебе, кто ты. «ТОП» разобрался, о чем говорят ваши литературные предпочтения. Узнайте о себе больше в рубрике «ТОП-Контакт».
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