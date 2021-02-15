Ребекка Фергюсон о «Белой королеве»: Какое счастье, что мы живем не в Средневековье!

Откровенное интервью с актрисой Ребеккой Фергюсон.

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Расскажите нам о своей героине?

Она была красавицей и матерью двоих сыновей от Джона Грея, который умирает в начале сериала. Простолюдинка, приверженка Ланкастеров. Но потом она встречает Эдуарда IV из семьи Йорков.

Елизавета − страстная женщина. Когда она встречает Эдуарда, то влюбляется с первого взгляда. И для нее нет ничего важнее семьи. Политика не имеет значения. Но поскольку ее избранник − король Англии, она становится Белой королевой. Входит в семейство Йорков. И вводит свою семью в сферу интересов Йорков.

Что вас привлекло в этом проекте?

У меня всегда была мечта − работать в Англии. Во-первых, я полуангличанка по матери. И свободно владею английским. Во-вторых, мне всегда хотелось сыграть сильную героиню в исторической драме. И вот я получила шанс сыграть королеву Англии. Женщину-бунтарку. Так что это была роль мечты. Именно так.

Как это − играть королеву?

Все произошло очень быстро. Я получила свою роль буквально в день кастинга. Так что у меня не было времени на подготовку. На самом деле ни у кого из нас не было. Нас сразу же погрузили в съемки. Поэтому я эволюционировала в королеву по мере развития сюжета. Мы начали с Елизаветы-простолюдинки, и я росла вместе с ней по ходу сериала. Это волшебно. У нас есть сцены с коронацией, и я ощущала ее эмоции. Я шла по ее пути.

А почему Елизавету называют Белой королевой?

Поскольку Елизавета происходит из Ланкастеров, то есть из красного рода, и выходит замуж за представителя семьи Йорков, символом которой является белый крест, то она становится членом дома Йорков. Это белая династия Англии. А еще у нее светлая кожа и очень светлые волосы. Поэтому ее и называют Белой королевой.

С какими трудностями сталкивается Елизавета в преимущественно мужском обществе?

Я считаю, что женщины всегда были в меньшинстве. Неважно, в наши дни или в 16-м, 15-м, 21-м веках. Поэтому Елизавета сталкивалась со всеми обычными трудностями, с которыми мы имеем дело сейчас. Но у нее также было одно огромное преимущество. У нее был любящий король, который привел ее во двор. И она использовала это, чтобы прийти к власти. Мы рассказываем историю о женщинах при дворе, придворных женщинах, придворной жизни. Мы говорим о богатых женщинах. Мы не рассказываем историю обычных простолюдинов, и я думаю, это важно отметить.

Как проходили съемки сцен при дворе?

Когда меня взяли на роль, я не видела платьев для коронации. Я не знала, во что разовьется характер Елизаветы. И поэтому первая примерка платья для коронации была чем-то невероятным. Все в золоте. А корона просто великолепна.

Путь ее нарядов начинается в домашнем поместье. Сначала это простые платья невыразительных цветов, а потом появляется сияние, золото, блеск и гламур. Это замечательно. Платья всех героев эффектные. Наш художник по костюмам Ник (Эде) невероятен. Игра актеров не отвлекает внимания от нарядов, а наряды не отвлекают от игры. Все дополняют друг друга.

Какие отношения у Елизаветы с матерью?

Мать Елизаветы, Жакетта, следует за ней. И я улыбаюсь, когда думаю об этом, потому что это чудесно. Это такие сильные, страстные отношения, потому что Жакетта сопровождает Елизавету во всех испытаниях. Это непростая жизнь. И они проходят через все рука об руку. Для меня большая честь, что Джанет МакТир играет мою мать. Именно так. И наши отношения за кадром были так же сильны, как и на экране. Да, она невероятная.

Можете ли вы рассказать об использовании магии в сериале?

Семья Елизаветы верит, что произошла от речной богини Мелюзины. Со всеми проистекающими… Я не хочу называть это магией, потому что мы фактически не видим во время сериала, чтобы они сознательно использовали магию. Но их убеждения очень важны. И поскольку Жакетта верит в это, Элизабет тоже верит в это. С самого начала развития сюжета я следую за своей мамой и ее убеждениями. Но нужно время, чтобы действительно поверить, что во мне или в ней есть сила, и понять, как мы можем ее использовать. Но это самое важное. Мы не говорим о магии. Мы говорим об убеждениях, и это огромная разница.

А как эти убеждения влияют на мнение людей о них, например, когда ее обвиняют в колдовстве?

В то время за колдовство не только осуждали, но и убивали. Они бы сожгли вас у позорного столба. Это было худшее преступление, которое вы могли совершить. Это было ужасно. И мы говорим не только о людях на тронах, о претендентах на трон, о высоких ставках. Мы говорим о двух женщинах, совершающих магические действия. Это не поможет семье Йорков. Там так много всего замешано, так много на кону. Поэтому что бы мы ни делали на основе своих убеждений, мы очень осторожны, очень осторожны. И Елизавета таилась больше, чем Жакетта, из-за ее любви к Эдуарду.

Давайте поговорим о Елизавете и короле Эдуарде. Можете рассказать об их отношениях? Кажется, это что-то особенное.

Вся эта серия построена на романтической новелле. Двое влюбляются друг в друга в мгновение ока, впервые увидев у огромного дуба. И этот момент сериала впечатляет. Он великолепный. Он просто огромный. И мы видим, как Елизавета подходит со своими двумя детьми, встречает армию, армию, которая может убить. Она собирается просить вернуть их земли. Земли, которые она считала своими. И с лошади спрыгивает красивый, удивительный мужчина, представляющий противоположное крыло семейства, белую сторону. А она просто теряет голову, забывает обо всем. Вот где все начинается, и куда же мы пойдем дальше?

Как вам работалось с Максом Айронсом?

Мы с Максом с самого первого дня, когда встретились на кастинге, мы просто... Знаете, как шестеренки защелкиваются друг на друге? Вот так и у нас было. Я просто вошла в зал для кастинга, там был режиссер и Макс. И я так нервничала. Поскольку мой родной язык не английский, а шведский. Ах, я просто посмотрела на него, и мы как бы сразу нашли друг друга и смогли прикоснуться друг к другу. Мы смогли поговорить. Мы смогли поддержать друг друга. Мы помогали друг другу в течение всего кастинга. И он так много отдавал. Не только мне. Он вдохновлял всех на съемочной площадке. Он настоящий джентльмен.

А как насчет вашего экранного брата Энтони Риверса?

Из всех ее братьев и сестер Энтони − самый близкий к Елизавете. Они очень тесно связаны. И эта связь очень правдива и глубока. Нам не нужно это обсуждать. Мы просто можем быть собой. И он значит для нее все. Если понадобится, она отдаст жизнь своего сына в его руки. При этом его играет Бенджамин Лэмб, просто потрясающий актер, на которого приятно смотреть.

Можете ли вы рассказать о других женщинах в сериале?

Ну, это не только история Елизаветы и Эдуарда. У нас есть параллельные сюжетные линии. У нас есть Маргарет Бофорт. У нас есть Елизавета. У нас есть Жакетта. У нас есть Маргарита Анжуйская. И все они рассказывают одну и ту же историю о сильных женщинах. Они изо всех сил пытаются возвести своих сыновей на престол. Все сводится к укреплению семьи, и все их деяния – результат страсти и любви. Интересно, что самая большая угроза для Елизаветы − - это Маргарет Бофорт.

Как тайна принцев в башне влияет на Елизавету?

Тайна принцев остается одной из неразгаданных тайн Англии. Мы не знаем, что с ними случилось. Говорят, что двоих сыновей Елизаветы, Ричарда и Эдуарда, похитили и заперли в башне. Независимо от того, послала ли она пажа, мы следуем за чудесными историями Филиппы Грегори, и именно эту историю мы рассказываем. Но это имеет огромное значение. Я имею в виду, что ее сыновья убиты. Ее любовь. Ее семья, которую она так любит. А также возникает угроза престолу.

Что сделает Елизавета, чтобы сохранить трон? Как далеко она зайдет?

Я вообще не считаю трон главным, это не самое важное для Елизаветы. Он приобретает такое значение, потому что она замужем за Эдуардом. Самая важная вещь для Елизаветы в мире – это ее семья. Это ее любовь к Эдуарду, это ее любовь к детям. Вот так вот. Она королева. Елизавета сделает все, чтобы ее семья была в безопасности. Если вы король и королева, то вы в безопасности. Так что она сделает что угодно.

Как вы думаете, что больше всего поразит зрителей в этом сериале?

Это историческая фантастик, и мы не знаем, что правда, а что нет. Мы следим за историей Филиппы с удивительными костюмами, потрясающими прическами, красивыми людьми, прекрасными сюжетными линиями и невероятными актерами. Я надеюсь, что совместная работа всего коллектива захватит воображение зрителя и людям захочется увидеть больше. Это отличная история. Она увлекает.

Приходилось ли вам заниматься физической подготовкой ради съемок?

Чтобы сыграть Элизабет, мне пришлось сесть в самолет и отправиться в Брюгге. А если серьезно, то мне приходилось ездить в дамском седле, так что пришлось научиться этому. Это было весело. У меня был не такой большой опыт наездницы, а дамское седло я увидела впервые в жизни. Мне сказали, что это сложно. Но на самом деле все вышло довольно мило. Представьте эти огромные платья и плащи, которые весят тонны, свисающие со спин лошадей. Это действительно красивое зрелище, прекрасные лошади. Это единственное упражнение, которое нам с Элизабет пришлось освоить, чтобы войти в роль. Не считая втягивания живота, чтобы платья хорошо сидели.

Что принесли в сериал съемки за рубежом, в Бельгии?

Съемки в Брюгге и Брюсселе настроили нас на магический лад. Так мы это называли. Поскольку дома относятся к XV веку, мы буквально жили в мире нашего сериала, действие которого происходило в средневековой Англии.

Что было самым сложным в воплощении персонажа XV века?

Для меня самое сложное в образе Елизаветы было то, что я шведка. Я не была воспитана на английской истории, поэтому мне приходилось много читать, и это прекрасно. У меня была причина изучить историю Англии. Я работала со своим акцентом. И еще я должна сказать, что платья потрясающе красивы, но они очень тяжелые. Так что во время обеда мы часто снимали их и разминались. Вы можете себе представить? Эти женские и мужские доспехи, должно быть, разрушали спины своих владельцев. Ах, какое счастье, что мы живем не в Средневековье!

Смотрите сериал «Белая королева» на канале Epic Drama.