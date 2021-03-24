Андрей Чернышов про работу над сериалом «Любовь Веры» и залог счастливого брака

Интервью с актером Андреем Чернышовым.

На СТБ состоялась премьера сериала « Любовь Веры » производства StarLight Production. С понедельника по четверг в 20:15 зрители будут наблюдать, как развиваются судьбы героев. Одну из главных ролей в проекте сыграл известный актер Андрей Чернышов. О том, как работалось над сериалом, как любит проводить свободное время и какие правила считает важными для гармоничных отношений, – он рассказал в эксклюзивном интервью.

Расскажите о своем персонаже в проекте. Что в нем особенного и близок ли он вам?

Всегда приятно играть героев, в которых происходит большая перемена за время сериала. Так случается у моего персонажа. Он кардинально меняет свои взгляды на жизнь, взгляды на отношения с женщинами, взаимоотношения с сыном. Это непростая задача для исполнения, но очень интересная.

Мы с ним не многим похожи. Я изначально веду иной образ жизни. Чем близки? Наверное, в нем заложена и в процессе раскрывается мужская надежность, какие-то представления благородства и порядочности. Мне это импонирует.

Что помогает вашему герою пережить такую трансформацию?

Происходит это с ним потому, что он встречает нашу героиню (улыбается). Его посещает то самое чувство, главное для всех нас. Любовь.

Любовь – что это, по-вашему?

Любовь – это для каждого человека, встречался ли он с ней или ему только предстоит, чувство важное, возможно, даже основополагающее в жизни. Об этом много написано, сказано. И, наверное, почти все с юных лет с этим чувством сталкиваются.

Менялось ли ваше определение «любви» с возрастом?

В моей жизни произошло важное изменение, когда я женился. Случилось новое, более обогащенное понимание брака и любви. Пришло ощущение ответственности, понимание того, что другой человек тебе доверился. Благодарность за это открывает совсем новые чувства.

Что, по-вашему, является залогом гармоничных отношений? Есть ли у вас какие-то советы?

Есть, абсолютно точно. Наверное, где-то это слышал, но проверил на собственном опыте и убедился. Нужно уступать друг другу, ставить интересы другого человека на первое место. Еще важны понимание и терпение. Если два человека так относятся друг к другу, это гарантия того, что они проживут долго и счастливо.

Как любите проводить свободное время? Есть ли в вашем досуге кино, музыка, литература?

Именно все это и есть. И со всем я стараюсь проводить как можно больше времени. Даже в паузах между съемками пытаюсь что-то читать, вечерами смотреть. Правда, редко удается посмотреть целиком. Часто разделяю фильмы на части, как сериал. Конечно, когда речь идет о серьезных произведениях кино, это ужасно (улыбается). Но иначе не всегда получается, ведь надо и выспаться.

Есть ли у вас любимые писатели? Или, возможно, какие фильмы или книги посоветовали бы другим?

Мне часто задают этот вопрос (улыбается). Но, знаете, так не хочется себя ограничивать, загонять в рамки. Есть и в мире кино, и в литературе столько всего интересного. Как сравнить Хемингуэя и Толстого? Достоевского и Ремарка? Точно так и с кино. За последнее время впечатлил «Джокер». Конечно, это очень серьезное и сильное кино, получил удовольствие от всего. И, особенно, от потрясающей работы Феникса Хоакина. Есть замечательное развлекательное кино, мультфильмы. Все под настроение, конечно.

Больше любите пересматривать понравившиеся фильмы? Или же отдаете предпочтение новым?

Это, опять же, зависит от настроения. Если у меня есть силы и желание как-то обогатиться, с чем-то познакомиться – значит, новое. Если просто расслабиться и отдохнуть – выбор другой. Недавно пересмотрел «За двумя зайцами». Вновь восхитился и поразился, какие потрясающие фильмы снимали. Это гениальная работа. Так доступно рассказать историю – сегодня это уже вызывает удивление. И монтаж, и построение кадра, и режиссура. Все выглядит очень легко, но за этим стоит большой труд.

Смотрите сериал «Любовь Веры» с 22 марта, с понедельника по четверг, в 20:15, в слоте «СТБ-сериал».