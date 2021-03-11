Любовь на реабилитации 4 серия: смотреть онлайн эфир от 11.03.2021

11 марта 2021 16:16 Александр Кива
Любовь на реабилитации 4 серия: смотреть онлайн эфир от 11.03.2021
Любовь на реабилитации: смотреть онлайн 4 серию

11 марта на СТБ выйдет 4 серия сериала Любовь на реабилитации. Смотрите онлайн 4 серию сериала Любовь на реабилитации (2021) совсем скоро на tv.ua.

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Смотрите в 4 серии сериала Любовь на реабилитации:

Алла Томина вызвала к себе Катю, чтобы сообщить ей не очень приятную новость. Независимая комиссия, которая несколько недель назад начала проверку врачебной деятельности реабилитолога, наткнулась на ряд нарушений. Несмотря на хорошие отзывы пациентов, комиссии удалось найти пробелы в работе Екатерины. В кабинете главной героини сериала Любовь на реабилитации 2021 обнаружены нелегальные наркотические препараты! Главный врач наконец-то добилась того, чего так долго ждала, – увольнения Кати. Что будет дальше с реабилитологом? Удастся ли ей доказать, что ее подставили?

Влад Горбань узнал имя той, кого он сбил водным мотоциклом в то злосчастное утро. Какие его действия дальше? Поговорит ли он с Екатериной? И чем закончится эта история?

4 серию сериала Любовь на реабилитации смотрите скоро онлайн на tv.ua.'

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