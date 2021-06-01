Джоди Комер о сериале «Белая принцесса»: Роль женщины в истории сильно недооценена

Звезда сериала «Убивая Еву», лауреат премии «Эмми» Джоди Комер, также любима поклонниками за роль принцессы Елизаветы Йоркской в сериале «Белая принцесса».

26 мая сериал стартовал на канале Epic Drama. По этому случаю мы расспросили актрису о закулисье сериала, ее героине, конфликте поколений и предательстве.

Джоди, о чем сериал «Белая принцесса»?

О правлении Генриха Тюдора и Елизаветы Йоркской — дочери Елизаветы Вудвилл, также известной как Белая королева, и Эдуарда IV. Лиззи называют Белой принцессой, потому что она принадлежит к Дому Йорков, а белая роза — символ Дома Йорков.

Также сериал рассказывает о семейных эмоциях и отношениях. И это отличает его от множества других исторических драм, которые я видела.

Лиззи очень отважна и решительна. Именно это поддерживает ее в браке с Генрихом. Ведь изначально она выступала категорически против. И она проходит через него с огромной силой духа. Она смогла принять обстоятельства, даже если это не то, чего она хотела. Но она понимает, что ей придется смириться, и делает это с достоинством.

А почему она вынуждена выйти замуж за Генриха?

Потому что он победил в битве при Босворте. Чтобы стать законным королем, Генрих должен объединить два дома — Йорков и Тюдоров, которые очень враждуют. И, к сожалению, ключом к объединению становится принцесса Йоркская.

Йорков поддерживает народ, у них есть легитимность. Я думаю, Дом Тюдоров отлично понимает это, и им это не очень нравится. Но Лиззи принесла в этот брак доверие народа, а также стабильность в страну.

Конечно, она соглашается не без борьбы. Но история показала, что впоследствии у них были очень нежные отношения, и мне было очень важно передать это в течение всего сериала. Их чувства должны быть правдоподобными и развиваться постепенно.

Чем королевская свадьба XV века отличается от современной?

Я бы сказала, она намного скучнее, меньше алкоголя. Свадьба XV века — это скорее протокольное мероприятие и обязанность, чем радость от соединения двух любящих сердец. Не думаю, что Лиззи веселилась в этот день, хотя все остальные да, праздновали.

Мы снимали сцену свадьбы в Бристольском соборе, величественном и красивом. И все были в великолепных королевских нарядах. Фантастическое зрелище!

На невесте было не совсем обычное свадебное платье...

Да, оно выполнено в черном и темно-красном цветах. Вероятно, этот цвет соответствовал ее настроению перед церемонией.

Мысль об этой свадьбе вызывает у Лиззи ярость. Она не хочет этого. Она совсем не рада, но принимает безмятежный вид и делает это ради других. Но цвета платья… Лиззи знала, что они будут недовольны, но все равно допускает этот демарш.

Как скоро Елизавета Йоркская меняет свое отношение к супругу?

Сначала в ней просыпается любопытство. Генрих сильно зависит от своей матери Маргарет. Так что Лиззи чувствует некоторую слабость и определенно использует это в свою пользу. А через пару серий она начинает ему сочувствовать. Они оба понимают, что на самом деле их обвели вокруг пальца, и с этого момента начинается их путь к принятию друг друга.

В третьей серии есть сцена, где они спорят, и Генрих открывается ей и говорит: «Ты думаешь, у меня есть выбор? Нет!» И Лиззи понимает, что у нее точно так же. Так зарождается взаимопонимание.

История «Белой принцессы» показана с женской перспективы. Пошло ли это на пользу сериалу?

Безусловно. Женщины очень эмоциональны, именно поэтому сериал получился таким чувственным.

Самое замечательное, что автор сценария Эмма Фрост не просто передала нам свое детище, она доверилась нам. Она оставила мне место для творчества, и ей было интересно, что я чувствую, когда играю.

А как вам работалось с Джейми Пейном?

Джейми Пейн — лучший режиссер, с которым я когда-либо работала, и я не просто так это говорю. У него столько терпения. Также Джейми не давал нам лениться. Он подходил к каждой сцене с таким количеством разных интерпретаций и идей о том, как ее сыграть. И в любой момент мог переиграть определенную сцену в своей голове. Он просто очарователен.

Что интересного вы узнали о женщинах времен Тюдоров?

Я узнала, как огромна их роль была в истории, и насколько она остается недооцененной. От них просто ожидали, что они будут сидеть, сложа руки. Они должны были соответствовать ожиданиям, быть респектабельными. А на самом деле они боролись за свой успех. И особенно Лиззи, она действительно вытягивает Генриха. Он преисполнен сомнений в себе, а она вдохновляет его, вынуждает отвергнуть сомнения, дает ощущение безопасности.

Я снималась во многих сценах с Джейкобом [Коллинз-Леви], где Джоди, возможно, хотела бы отреагировать более решительно. Но Джейми говорил: «Нет, Джоди, это не ты, это Лиззи». Женщины того времени скрывали свои эмоции. По крайней мере, перед определенными людьми. Но в том и прелесть Лиззи, что ты знаешь, как много она может скрывать. И только когда возвращается к маме, вы понимаете, что она на самом деле чувствует.

Мать Лиззи замышляла заговор против короля. Почему?

Дело в том, что у семьи Йорков есть истинное право на трон, и им очень трудно отказаться от него. Поэтому мать моей героини плетет интриги, чтобы вернуть моего брата и посадить его на законный престол. Так должно было быть в идеальном мире. Но, к сожалению, все пошло не так, как она планировала.

Как Лиззи удавалось жить в обоих мирах?

Я думаю, поначалу Лиззи очень трудно разрываться между Йорками и Тюдорами. Она зависла посередине, но в один момент она чувствует предательство матери, особенно по отношению к ее детям. В ней просыпается ярость львицы, которая понимает, что кто-то желает зла ее детям. Это становится переломным моментом, и Лиззи выходит из игры. В некотором роде она отрекается от своей матери на протяжении определенного периода своей жизни. И после этого она становится королевой Тюдоров. Но я также думаю, что она несет большой груз вины после этого.

Казалось ли вам, что вы перенеслись в прошлое?

Да, пребывание в той атмосфере налагало свой отпечаток. Когда я впервые вошла на съемочную площадку в костюме, я была потрясена. Надеюсь, зритель также высоко ценит работу, которую проделала съемочная команда.

Приглашаем вас посмотреть сериал «Белая принцесса» на канале Epic Drama.