Виталина Библив: Я очень скромный человек, замкнутый и закрытый

Актриса Виталина Библив, сыгравшая эффектную старшую медсестру по прозвищу Рупор в ситкоме «Люся Интерн» на канале «Украина» (премьера 30 августа), рассказала о своей роли и как актерская профессия помогает в жизни.

Виталина, расскажите о своей героине.

Рупор – в хорошем смысле сублимация всех женщин Святошинского района, непосредственно улицы Туполева и немного с Троещины. Моя героиня всем дает понять, что она самая главная в больнице. Рупор любит золотые украшения, у нее на шее обязательно висят иконки. Она обожает смотреть передачи Леши Суханова. Не пропускает ни одну из них и смотрит в повторе.

Вы встречали таких медсестер в жизни?

Есть реальная женщина, которая является прототипом моей героини. К своему несчастью, я лежала почти три месяца в отделении офтальмологии в нашей областной больнице и там была приблизительно такая же медсестра. Только она была очень злая, а Рупор добрая. Мой персонаж делает вид, что она не любит детей и животных, но при всем при этом в глубине души очень мягкая и добрая.

Была ли у вас такая роль, когда вы понимали, что в жизни ведете себя, как ваш персонаж?

Конечно! Я же просто проводник и трансформирую эти образы. Создаю их на сцене или в кино, надевая эту «одежду» на себя, и тогда уже из меня исходят звуки, эмоции, характерные моему персонажу. Люди ведь тоже придумывают таких героев не с потолка. Они где-то есть: ходят по земле, ездят в маршрутках и в метро.

Например, я никогда в жизни не поведу себя так, как моя героиня Любаня, которая и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. На самом деле я очень скромный человек, очень закрытый и замкнутый. А вот мои персонажи дают мне то, чего в обычной жизни я делать не могу, потому что на сцене и в кадре тебя никто не будет осуждать.

Как вы поступаете в жизни, в отличие от ваших героинь?

Пока не знаю, что с этим делать, но я скорее думаю не о себе, а о том, что могу своим поведением обидеть человека, или же о том, что обо мне подумают другие люди, как они со мной будут общаться, если я поступлю так, как мне несвойственно.

Такое отношение к окружающим говорит о том, что вы очень деликатный человек.

Иногда мне это мешает, особенно когда надо повести себя как Любаня или как Вита Игоревна из «Женского доктора», а я не могу.

Вам близки мастер-классы, на которых обсуждают тему раскрытия женственности, как быть в потоке или в ресурсе? Вы следите за этими новшествами или они не вызывают у вас интерес?

Мой «поток» – вот здесь, на съемочной площадке. И он происходит круглосуточно. Если бы у меня было лишнее время или меня действительно не устраивало то, какая я есть, может быть, мне захотелось бы сходить на подобные тренинги, носить платья в пол, длинные серьги и браслеты. Но лично я не получаю от этого удовольствия. Я люблю платья в стиле кантри! К тому же мне по медицинским показаниям нельзя носить обувь на каблуках, так как у меня была травма обеих ног. Все девчонки в кино об этом знают, и когда я прихожу на съемки, то надеваю обувь либо на сплошной подошве, либо на танкетке. Иначе через два с половиной часа так выкручивает ноги, что мне уже неважно, как я выгляжу в платье в пол.

А вообще я считаю, что должно быть удобно! (Улыбнулась.) И если девушка чувствует себя комфортно в длинных платьях, с кольцами и браслетами – прекрасно! Я восхищаюсь такими людьми и даже спрашиваю у кого-нибудь коллег: «Как тебе удается быть такой красивой?! Оголила плечи, всегда красивая осанка, 12 часов на каблуках!» Яркий тому пример – наша Слава Красовская. У ее героини шпильки 13 см! При этом спинка ровная, подбородок приподнят, волосок к волоску. Она как королева. Такая красотка! Я бы так не смогла. А Слава мне в ответ говорит: «А я бы так не смогла». (Улыбнулась.)

Если говорить в целом, то сейчас все эти поиски себя мне неинтересны. Но я не знаю, что будет через год. Может быть, я скажу: «Принимаю участие! Беру и делаю».

Вы сказали, что являетесь проводником между персонажем и автором. А что бы вы спросили у Бога, будь у вас такая возможность?

Я бы ничего не спрашивала и просто поблагодарила Его за все. Я верю в то, что Бог есть. Понятное дело, что у каждого Он свой. Я не считаю, что нужно ходить на все утренние и вечерние службы, но опять же ни к чему не призываю, это выбор каждого.

Записала Вероника Кирилюк