Люся Интерн: стала известна дата премьеры комедийного сериала на канале Украина

На телеканале «Украина» состоится премьера ситкома «Люся Интерн», главную роль в котором сыграла актриса римма Зюбина.

Зрителей канала «Украина» ждет захватывающая история Люси Жук, которая, после ухода мужа к молодой любовнице, решила в 50 лет кардинально изменить свою жизнь.

Есть типаж женщин, которые не комплексуют по поводу возраста. У таких людей состояние души одного какого-то зависшего периода. И вот Люся – одна из них, – сказала актриса Римма Зюбина. – Учитывая ее ситуацию, можно было бы лечь на диван, рыдать, страдать и начать… выпивать. К сожалению, очень часто женщины именно так и поступают. Они думают, что если у них нет отношений и с работой не сложилось, то уже трудно найти стимул и выкарабкаться из этой ситуации.

Но героиня ситкома «Люся Интерн» даже не думает впадать в депрессию, раскисать и жаловаться на обстоятельства. У нее есть мечта – пройти интернатуру, которую она не успела закончить много лет назад. Однако оказавшись в стенах больницы, Люся и другие интерны попадают в самые непредсказуемые ситуации.

Я так соскучилась по комедиям! – призналась актриса Римма Зюбина. – И в сериале «Люся Интерн» мне дали волю по-актерски развернуться. К тому же у меня острохарактерная роль.

В сериале действительно много смешных и забавных сцен. Например, главная медсестра по прозвищу Рупор, которую сыграла Виталина Библив, влюблена в телеведущего Алексея Суханова. И так вышло, что он оказался в ее отделении и даже в одной постели с ней! Произошло ли это на самом деле или в мечтах колоритной героини ситкома, зрители узнают уже этой осенью.

Мне очень понравился сценарий, – сказала актриса Виталина Библив. – Когда я стала его читать, то обратила внимание на то, что диалоги в нем легкие и веселые, а юмор не притянут за уши.

Не обошлось в сериале и без искрометного юмора другого ведущего канала «Украина» Владимира Остапчука. Но вот кого он сыграл в «Люсе Интерн» и с кем именно оказался в роскошном ресторане, станет известно в одной из серий.

Хотя главные герои ситкома – медики, в сериале нет нравоучений на медицинскую тему, он больше о жизни и об отношениях.

Актриса Слава Красовская неимоверно рада своей роли:

Мне досталась героиня по прозвищу Тахикардия. Она прекрасна! Настоящая змея и немножко фатальная женщина! Мне всегда интересно играть с яркими характерами, а в данном случае весь сериал на них построен.

За время работы команда очень сблизилась и стала одной большой семьей благодаря той дружеской атмосфере, которая возникла на проекте. Не обошлось и без импровизаций, новых ходов и появления любимых звезд во время съемок.

На площадке собралась хорошая творческая компания, и мы доверяем друг другу, – поделился актер Кирилл Бин.

В сериале также снялись Александр Попов, Павел Кружнов, Ярослав Шахторин, Елизавета Зайцева, Анна Яремчук и др.

Режиссеры-постановщики – Максим Литвинов, Алексей Даруга. Художники-постановщики – Наталья Ходосевич, Элина Биктюшина. Оператор-постановщик – Юрий Сметанин. Руководитель проекта и глава авторской группы – Елена Пшеничная. Композитор – Роман Суржа. Исполнительный продюсер – Вячеслав Братух. Креативный продюсер – Дарья Дейниченко. Генеральные продюсеры – Виктория Корогод, Елена Канишевская.

Смотрите премьеру 40-серийного ситкома «Люся Интерн» 30 августа на канале «Украина».

Напомним,