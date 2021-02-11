День влюбленных от Stella Artois

Stella Artois предлагает окунуться в историю жизни легендарной французской певицы Далиды, посмотреть романтический фильм в домашней атмосфере и послушать вдохновляющий подкаст о любви.

Ко дню Святого Валентина Stella Artois совместно с кинотеатром Планета Кино подготовили неделю кинопоказов фильма «Далида». Красивая биография французской певицы покорит зрителей великолепными актерскими работами и музыкальным сопровождением.

Помимо похода в кинотеатр, Stella Artois предлагает окунуться в мир романтического кино и представляет прекрасную подборку фильмов на MEGOGO совместно с кинокритиком Андреем Алферовым. Подборка будет доступна с 11 февраля по 11 марта.

«Stella Artois это изысканный бренд, для особенных моментов, который уже много лет приглашает наслаждаться жизнью вместе с теми, кто наиболее важен. Мы хотим делиться праздничным настроением и вдохновлять людей не только в праздники. Надеемся, каждый найдет для себя что-то интересное и вдохновляющее», ― комментирует выход подборки Екатерина Сахарнова, маркетинг-менеджер премиальных брендов AB InBev Efes Украины.

Еще один приятный сюрприз от бренда Stella Artois – это интеграция в подкаст Катерины Гайдут «Человеку нужен человек». Совместные выходы подкаста дадут слушателям возможность настроиться на романтическое настроение. Его герои, портретный фотограф и режиссер Сергей Сараханов, основатель киевского отеля BURSA и глава BursAtelier Development Василий Гроголь, художница Мария Рева, дизайнер Светлана Бевза, отвечая на вопросы от бренда, расскажут в каких проявлениях у них живет любовь, как они ее транслируют и, с кем разделяют. Первый подкаст уже доступен по ссылке.

День закоханих від Stella Artois

Stella Artois пропонує поринути в історію життя легендарної французької співачки Даліди, подивитися романтичний фільм в домашній атмосфері та послухати надихаючий подкаст про кохання.

До дня Святого Валентина Stella Artois спільно з кінотеатром Планета Кіно підготували тиждень кінопоказів фільму «Даліда». Дивовижна біографія французької співачки підкорить глядачів чудовими акторськими роботами та музичним супроводом. Крім походу в кінотеатр, Stella Artois пропонує поринути у світ романтичного кіно і представляє прекрасне зібрання фільмів на MEGOGO спільно з кінокритиком Андрієм Алферовим. Добірка буде доступна з 11 лютого по 11 березня.

«Stella Artois це вишуканий бренд, для особливих моментів, який вже багато років запрошує насолоджуватися життям разом з тими, хто найбільш важливий. Ми хочемо ділитися святковим настроєм і надихати людей не тільки в період свят. Сподіваємося, кожен знайде для себе щось цікаве і надихаюче », – коментує вихід збірки Катерина Сахарнова, маркетинг-менеджер преміальних брендів AB InBev Efes України.

Ще один приємний сюрприз від бренду Stella Artois – це інтеграція в подкаст Катерини Гайдут «Людині потрібна людина». Спільні виходи подкасту дадуть слухачам можливість налаштуватися на романтичний настрій. Його герої, портретний фотограф і режисер Сергій Сараханов, засновник київського готелю BURSA і глава BursAtelier Development Василь Гроголь, художниця Марія Рева, дизайнер Світлана Бевза, відповідають на питання від бренду, розповідають в яких проявах у них живе любов, як вони її транслюють і, з ким поділяють.

Інформаційна довідка:

AB InBev Efes Україна – один із лідерів українського пивоварного ринку, який є спільним підприємством найбільшої в світі пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev і регіональної пивоварної компанії з виробництва напоїв із провідними позиціями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Україна має три броварні у Чернігові, Харкові та Миколаєві.

Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, «Старий Мельник із Діжки», Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: «Чернігівське», «Рогань», «Янтарь»; квасу «Село і люди», сидру «Де Сад».