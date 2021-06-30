Все джедаи на одном сервисе: SWEET.TV открыл полную библиотеку саги «Звездные войны»

30 июня 2021 13:17 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Все джедаи на одном сервисе: SWEET.TV открыл полную библиотеку саги «Звездные войны»
Все джедаи на одном сервисе: SWEET.TV открыл полную библиотеку саги «Звездные войны»
пресс-служба

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV стал единственным в Украине сервисом, который открыл своим зрителям все фильмы вселенной «Звездные войны» в рамках тарифа без дополнительных оплат.

Полная коллекция культового кино будет доступна абонентам в течение двух недель.

SWEET.TV начал двухнедельный марафон просмотра «Звездных войн». Сервис стал единственной платформой в Украине, где собраны все фильмы легендарной саги и доступны абонентам без дополнительных оплат.

Первый фильм про джедаев появился на экранах 25 мая 1977. Сейчас он называется «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», хотя премьера происходила под названием «Звездные войны» на постерах. Появление фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в конце 2019 стало завершением третьей трилогии саги, однако, еще не известно, будет ли сниматься продолжение. Сейчас легально в украинском интернете в рамках тарифа без доплат его можно посмотреть только на SWEET.TV.

«Звездные войны» — классика мирового кинематографа. Эти фильмы показывают нам, как менялось кино за 40 лет, какие технологии внедрялись и как могут эволюционировать киновселенные. Для нас это большое событие, поэтому приглашаем всех окунуться во вселенную джедаев и отправиться в далекую-далекую галактику», — говорит директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

Сейчас снято 11 фильмов о вселенной «Звездные войны» и 1 полнометражный мультфильм. Если вы хотите получить доступ ко всем фильмам франшизы без дополнительных оплат на одной платформе — с 1 до 14 июля это можно сделать только на SWEET.TV.

Библиотека «Star Wars» на SWEET.TV

Возможность предоставить абонентам такой уникальный доступ появилась благодаря эксклюзивным договоренностям между онлайн-кинотеатром и голливудской киностудией Disney. В рамках этого контракта на сервисе также открыты фильмы Marvel.

Кроме этого, SWEET.TV открывает доступ к 260+ телеканалам, в том числе в HD и 4К. Есть возможность управлять прямым эфиром ТВ: ставить на паузу, перематывать и смотреть передачи в записи до 7 суток. Кинозал сервиса насчитывает 10 000+ фильмов, премьер, украинских и голливудских эксклюзивов, культовых сериалов и мультфильмов для детей любого возраста, которые доступны без дополнительных оплат.

Для новых зрителей онлайн-кинотеатра есть специальных тестовый период: бесплатный доступ на 7 суток. Затем можно оформить подписку и пользоваться сервисом еще 14 дней за 1 гривну. Подробнее — по ссылке.

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