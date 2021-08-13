«Тихое место 2», «Земля», «Пульс» и другие: крупное обновление кинозала на SWEET.TV

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV пополнил кинозал новинками. Среди самых свежих картин: «Земля», «Пульс», «Кровные узы», «Тихое место 2».

На SWEET.TV доступен большой кинозал без рекламы: 10 000+ фильмов без дополнительных оплат, среди которых премьеры, украинские и голливудские эксклюзивы, сериалы, шедевры мультипликации и многое другое. Также на сервисе есть 260+ телеканалов, в том числе в HD и 4K. Среди них 29 фильмовых, на которых круглосуточно транслируются картины самых разных жанров.

В августе кинозал сервиса пополнили новинки, которые недавно транслировались в кинотеатрах. Остановимся более подробно на главный премьерах этого месяца.

Пульс. IMDb 7.9 (2021 год)

Первая украинская спортивная драма. Фильм основан на реальной истории паралимпийской чемпионки 2008 года, серебряной и бронзовой призерки Летних Паралимпийских игр 2008, 2012, 2016, украинской легкоатлетки Оксаны Ботурчук. Фильм рассказывает ее удивительную историю и показывает невероятную силу спортсменки на пути к своей цели.

Онлайн-показ происходит одновременно с кинотеатральным. Этот случай стал первым в истории Украины и украинского кино. Фильм доступен эксклюзивно только на SWEET.TV.

Земля. IMDb 6.6 (2021 год)

Эдди пережила самое большое горе в мире. Все, чего она хочет сейчас — остаться в одиночестве. Поэтому Эдди отправляется в горы, чтобы доживать свою жизнь в домике на склоне. В новый дом ее довозит местный охотник Мигель. Эдди отдает ему свое авто и просит уйти. Но однажды Мигель находит женщину под открытым небом, замерзшую и обессиленную. Мужчина говорит, что научит ее жить в дикой природе, и сможет ли Эдди начать новую жизнь?

Главную роль в фильме исполнила Робин Райт.

Тихое место 2. IMDb 7.4 (2021 год)

После событий первого фильма Эвелин Эббот решает покинуть свой дом в лесу. Она и трое ее детей отправляются на поиски уцелевших, чтобы рассказать им, как победить монстров. Внезапно они попадают в шумную ловушку, но их спасает незнакомец. Эвелин рассказывает о своих намерениях, однако новый друг уверен, что люди не заслуживают спасения.

В фильме снимались Эмили Блант, Миллисент Симмондс, Киллиан Мерфи, Ноа Джуп, Джимон Хонсу, Джон Красински и другие.

Человек-невидимка. IMDb 7.1 (2020)

Сесилия (Элизабет Мосс) — жена ученого Эдриана (Сторм Рейд). Но он не добрый гений, а превращает ее жизнь в ад. Девушка решает уйти от мужа, но тот неожиданно для всех совершает самоубийство. Казалось бы, жизнь Сесилии должна стать нормальной, но вдруг кто-то начинает за ней следить.

Кровные узы. IMDb 6.7 (2020)

Монтана, 1960-е годы. Обычная семья счастливо живет на ранчо. Джордж — бывший шериф, а Маргарет — его жена. С ними живут их сын с женой Лорной и младенцем. Вдруг единственный наследник умирает, а вдова вскоре снова женится и уезжает в новую семью. Но однажды Маргарет видит на улице, как малыша и бывшую невестку бьет новый муж. Поэтому Джордж с женой решают освободить Лорну и внука, потому что вся их новая семья слишком жестока.

В фильме снимались: Кевин Костнер, Дайан Лэйн, Кейли Картер и другие.

Полную библиотеку фильмов, которые недавно появились на SWEET.TV, вы найдете по ссылке. Для новых абонентов SWEET.TV открывает бесплатный доступ к сервису на 7 суток.