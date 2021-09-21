Новое немецкое кино 2021: фестиваль объявляет программу

27-й ежегодный фестиваль «Новое немецкое кино» стартует в Киеве 7 октября

В программу киносмотра, который проводится Goethe-Institut в Украине совместно с компанией «Артхаус Трафик», в этом году вошли семь фильмов. Среди них хиты Берлинале, Канн, а также лента, снятая в копродукции с Украиной.

Откроет фестиваль камерная комедия «Плохой сосед» – дебютная режиссерская работа известного немецкого актера Даниэля Брюля («Первый мститель: Противостояние», «Бесславные ублюдки», «Гуд бай, Ленин!»). Конкурсант Берлинале и хит Одесского международного кинофестиваля, этот фильм рассказывает о неожиданных препятствиях на пути известного актера к важным кинопробам.

«Ход короля» – это экранизация романа «Шахматная новелла» знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга. События исторической драмы режиссера Филиппа Штёльцля разворачиваются в 1938 году в оккупированной нацистами Австрии. Главный герой попадает под арест и, заключенный в одиночной камере, учится играть в шахматы – игру, которая станет его спасением. Ленту отмечено Баварской кинопремией за лучшие актерскую игру (Оливер Мазуччи) и продакшн.

О становлении одной из ключевых фигур немецкого кинематографа расскажет биографическая драма «Фассбиндер», отобранная в 2020 году в официальную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. В своей ленте Оскар Рёлер воссоздал начало карьеры Райнера Вернера Фассбиндера, которого еще долго после его короткой жизни будут называть гениальным режиссером и невероятным сорвиголовой одновременно.

Зрителей также ждет лента «Соперник» – работа Маркуса Ленца, созданная в копродукции Германии и Украины. По сюжету картины девятилетний Роман едет к своей матери в Германию, где женщина нелегально работает и живет с 62-летним вдовцом. Мальчик борется за мамино внимание, но, когда она заболевает, остается один на один со своим соперником. Фильм получил Приз за лучшую операторскую работу Международного кинофестиваля «Листапад» и Специальный диплом жюри Одесского международного кинофестиваля.

Путеводителем по современному и историческому Берлину станет приключенческая комедия «Клео» Эрика Шмитта, участница конкурсной программы Берлинале. Главная героиня пытается разобраться с несчастьями, которые постигают ее близких от самого ее рождения. С тремя забавными компаньонами девушка отправляется на поиски своего прошлого по немецкой столице.

В программу фестиваля также вошел фильм «Экоцид» Андреса Файеля, который касается злободневной экологической проблемы. Это шутливая антиутопия о скором будущем, в котором предметом судебного процесса становится климатический кризис. Политики и предприниматели предстают перед представителями южных стран в Международном суде, который, правда, происходит в Берлине – поскольку Гаага страдает от штормов.

События драмы «Фабиан, или Поход к собакам» режиссера Доминика Графа разворачиваются в Берлине 1920-х. Экранизация романа «Фабиан: история одного моралиста» немецкого писателя Эриха Кестнера рассказывает историю любви рекламиста сигаретной компании и актрисы. Лента – участница конкурсной программы Берлинале.

«Новое немецкое кино» – один из старейших киносмотров в Украине, которые представляют кинематографы своей страны. Фестиваль проходит в Киеве с 7 по 13 октября в кинотеатре «Жовтень».